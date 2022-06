Parte de perícia em material encontrado durante buscas por Dom e Bruno deve ficar pronta hoje

A Polícia Federal (PF) informou que pode concluir ainda nesta quarta-feira (15) parte das perícias no material encontrado nas operações de buscas do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, na região da reserva indígena do Vale do Javari no Amazonas.

"As buscas pelos desaparecidos continuam sendo realizadas e há previsão de conclusão de parte das análises periciais ainda nesta data", diz nota divulgada pela PF.

Entre os materiais que passam por análise estão vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anos de idade, conhecido como Pelado, suspeito de envolvimento no desaparecimento e que está preso desde a semana passada. Ele nega o envolvimento. Também foi submetido à perícia um material orgânico, aparentemente humano, em uma área próxima ao porto de Atalaia do Norte.

Ontem (14), a PF prendeu mais um suspeito de possível envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas. O detido é Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, de 41 anos de idade.

O suspeito teve a prisão temporária decretada e está sendo interrogado, e será levado para audiência de custódia na Justiça de Atalaia do Norte (AM), que poderá manter a prisão.

A PF, que está à frente das forças de segurança na Operação Javari, ainda informou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça nesta terça-feira (14), com a apreensão de "alguns cartuchos de arma de fogo e um remo, os quais serão objeto de análise".

No domingo (12), o Corpo de Bombeiros encontrou alguns pertences dos dois desaparecidos. Entre os itens achados pelos mergulhadores estão um cartão de saúde, uma calça preta, um chinelo preto e um par de botas pertencente a Bruno Pereira; e um par de botas e uma mochila de Dom Philips.

Os pertences foram localizados após a realização de buscas fluviais com reconhecimento aéreo em uma área de 25 km na região do Rio Itaquaí, no local onde foi encontrada a embarcação de Amarildo Costa Oliveira.

Veja também:

Irmão de 'Pelado' é preso suspeito de desaparecimento de Dom e Bruno no Amazonas

STF anuncia grupo com Sebastião Salgado e Wagner Moura para acompanhar buscas por Dom e Bruno

Embaixada do Brasil admite erro sobre corpos de Dom e Bruno terem sido encontrados

Polícia mira novos suspeitos do desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips

Buscas por Dom e Bruno continuam nesta terça no Amazonas

PF divulga nesta semana análise de material encontrado em buscas por Dom e Bruno

Fotos dos objetos de Bruno e Dom Phillips após desaparecimento são divulgadas

PF investiga se sumiço de Bruno e Dom tem ligação com 'máfia dos peixes' do narcotráfico

Esposa de indigenista cobra explicações após embaixador confirmar corpos de Bruno e Dom

Indígenas protestam em Atalaia do Norte após desaparecimento de Bruno e Dom

Bolsonaro diz que vísceras foram achadas em rio e vê indícios de 'maldade' a Dom e Bruno

Dom e Bruno Pereira: Corpos foram achados amarrados em árvore, diz The Guardian

PF encontra material orgânico 'aparentemente humano' em rio durante buscas por Dom Phillips e Bruno

Procuradores municipais são advogados de suspeito no desaparecimento de indigenista e jornalista

Testemunha diz que viu homem se armar e ir atrás de indigenista e jornalista no Amazonas

Justiça Federal determina reforços em buscas pelo indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Ministro da Defesa nega atraso nas buscas por indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Especialistas em ambiente de selva atuam em buscas a indigenista e jornalista desaparecidos

Polícia não encontra vestígios de sequestro de jornalista e indigenista e buscas continuam

PF diz ter esperança de encontrar indigenista e jornalista vivos, mas não descarta homicídio

Jornalista do The Guardian e indigenista desaparecem em viagem ao Amazonas

Indigenista da Funai e jornalista sofreram ameaças dias antes do desaparecimento no Amazonas

O que se sabe sobre o desaparecimento de indigenista e jornalista do The Guardian no Amazonas

PF é acionada para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Saiba quem são Bruno Pereira e Dom Philips, desaparecidos em Atalaia do Norte

Reforço policial é enviado para buscas de jornalista e indigenista desaparecidos em Atalaia do Norte

MPF acompanha caso de desaparecimento de indigenista e jornalista em Atalaia do Norte

Marinha participará das buscas por jornalista do The Guardian e indigenista em Atalaia do Norte

Esposa de jornalista desaparecido em Atalaia do Norte apela por ajuda

PF prende dois suspeitos de desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Buscas por indigenista e jornalista britânico desaparecidos são retomadas no Amazonas

Força-tarefa da SSP embarca para Atalaia do Norte em busca dos desaparecidos

Indigenista da Funai mandou áudio antes de desaparecer: ‘chego dia 6’

Família do indigenista Bruno Pereira relata sentimento de angústia e faz apelo

Univaja diz que 60 pessoas fazem buscas em trajeto onde jornalista e indigenista deveriam passar

Exército faz buscas por jornalista e indigenista desaparecidos em Atalaia do Norte; vídeo

Polícia ouve 1º suspeito de desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Extremamente arriscada', afirma ex-presidente da Funai sobre viagem de indigenista e jornalista à Atalaia do Norte

Buscas por indigenista e jornalista desaparecidos são intensificadas em Atalaia do Norte

'Vamos achar para acertar as contas', diz bilhete com ameaça a indigenista

Indigenista desaparecido treinava índios para monitorar região com drones

Justiça determina que União reforce buscas por indigenista e jornalista no Amazonas

Suspeito estava com munições e foi visto atrás de barco de indigenista e jornalista desaparecidos