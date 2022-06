PF prende dois suspeitos de desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

A Polícia Federal prendeu na noite desta segunda-feira (6), Jânio e Churrasco’, pescadores suspeitos de terem envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista do The Guardian, Dom Phillips. A informação foi confirmada ao O Globo pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja)

Os pescadores foram levados pela Polícia Civil para Atalaia do Norte, para prestar esclarecimentos sobre o caso.

‘Churrasco’ já havia sido citado como a pessoa com quem Bruno e Dom se reuniria na comunidade São Rafael, para tratar sobre trabalhos entre ribeirinhos e indígenas na vigilância para evitar invasões, no entanto, quando a dupla chegou ao local, teve a informação de que Churrasco não estava.

Dom e Bruno então seguiram para Atalaia do Norte, em uma lancha 40 HP, com 70 litros de gasolina, suficiente para a viagem, mas nunca chegaram ao município.