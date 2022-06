Indigenista da Funai e jornalista sofreram ameaças dias antes do desaparecimento no Amazonas

O indigenista da Funai Bruno Araújo Pereira recebia constantes ameaças de madereiros, garimpeiros e pescadores, de acordo com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). Ele e o jornalista do The Guardian, Dom Phillips, estão desaparecidos desde domingo (5), na região do Vale do Javari, no Amazonas.

"Enfatizamos que na semana do desaparecimento, conforme relatos dos colaboradores da UNIVAJA, a equipe recebeu ameaças em campo. A ameaça não foi a primeira, outras já vinham sendo feitas a demais membros da equipe técnica da UNIVAJA, além de outros relatos já oficializados para a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal em Tabatinga, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e ao Indigenous Peoples Rights International", diz um trecho do comunicado da Organização postado nas redes sociais.

Os dois faziam, de barco, um trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael até Atalaia do Norte. Mas não chegaram ao destino. Bruno e Dom iriam visitar a equipe de vigilância Indígena que se encontra próxima ao Lago Jaburu.

A Polícia Federal está apurando o caso.