Nilton Lins

Hospital busca família de idoso socorrido após cair ao descer de ônibus em Manaus

Por Portal Do Holanda

09/12/2025
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, em Manaus, divulgou a imagem de um idoso que foi atendido na unidade após sofrer um acidente e ser socorrido. A equipe busca localizar familiares do paciente que recebeu alta hospitalar, mas permanece sem referência familiar.

O paciente se identificou como João Maia Cavalcante. Ele foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Diante da ausência de familiares ou responsáveis legais, e considerando a necessidade de desospitalização, o Serviço Social da unidade solicita a divulgação de sua imagem, com o objetivo de facilitar o reencontro com sua rede de apoio familiar.

Quem tiver qualquer informação que possa levar à localização da família da paciente, pode entrar em contato pelo telefone 99378-8158, ou procurar o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.  

