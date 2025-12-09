O devaneio de Lula





O governo Lula anunciou que vai criar, em 60 dias, um plano para reduzir o uso de combustíveis fósseis e montar um fundo de transição energética financiado com recursos do petróleo.

A ideia parece apontar para o futuro, mas esbarra em uma contradição imediata: ao mesmo tempo em que fala em abandonar o petróleo, o governo pressionou o Ibama para liberar a perfuração na Margem Equatorial, bem na foz do Amazonas. O país diz que quer sair dos fósseis, mas age para permanecer neles.

Esse paradoxo fica ainda mais evidente quando o governo apresenta o petróleo como base de financiamento da própria transição. Em vez de diminuir a dependência, reforça o ciclo atual.

Enquanto isso, a Amazônia segue travada em assuntos básicos. A BR-319 continua parada; obras de energia e logística enfrentam longos processos de licenciamento; regularização fundiária avança pouco; e até projetos estratégicos, como o do potássio em Autazes, andam entre licenças concedidas e disputas judiciais por falta de consulta adequada aos povos indígenas. Nada avança de forma consistente.