Senado foi omisso e agora é vítima da armadilha de Gilmar





Um Senado que, por anos, deixou de exercer a função que a Constituição lhe reservou agora se depara com a fatura dessa omissão. A crise aberta pela decisão do ministro Gilmar Mendes — ao restringir quem pode apresentar pedidos de impeachment contra ministros do STF — não cria um conflito novo: apenas expõe o tamanho do vazio deixado por um Parlamento que evitou sistematicamente assumir suas responsabilidades constitucionais.

É nesse cenário que a reação do Senado soa tardia e frágil. O discurso duro de Davi Alcolumbre, falando em coragem para defender o Legislativo, contrasta com anos de silêncio institucional diante da mesma prerrogativa que agora ele acusa de ter sido usurpada.

A verdade é que a blindagem criada por Gilmar Mendes encontra terreno fértil justamente porque o Senado abdicou de exercer seu papel. A omissão parlamentar abriu espaço para que o Judiciário assumisse, por conta própria, a tarefa de redefinir os limites da responsabilização de seus membros — algo que, numa democracia saudável, jamais deveria ser decidido unilateralmente.