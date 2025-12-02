



A indicação de Jorge Messias ao Supremo tornou-se um ponto de fricção em que o Senado tenta recuperar relevância depois de anos sendo espectador de movimentos expansivos do Judiciário.

O senador Davi Alcolumbre sinaliza que o Parlamento não aceita mais ser tratado como homologador automático das escolhas do Executivo.

Essa reação vem após um período em que o STF expandiu suas atribuições com investigações de ofício, sigilos que se arrastam e medidas cautelares tomadas sem o devido controle externo.

É nesse cenário que Alcolumbre percebe uma oportunidade. A sabatina de Messias, ainda que adiada para o dia 10, se converte em palco para restaurar a autoestima do Parlamento.

O gesto é a reafirmação de que nenhum Poder pode avançar além de seus limites sem provocar reação.