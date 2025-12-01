Quando o homem é a vítima





Final de ano e estatística alarmante sobre a morte de homens de todas as idades. Há uma guerra que envolve briga de vizinhos, disputa por mulheres e tráfico. Mulheres viúvas muito cedo e filhos órfãos.

Se as estatísticas indicam que há mais mulheres que homens no país, a causa desse fenômeno não se concentra apenas nos nascimentos. Está na violência das ruas, cada vez mais alarmante e sem freios.

Está na escandalosa perda de direitos em relação às mulheres - cuja palavra vale em primeiro lugar, sem a necessária fundamentação.

As prisões, baseadas apenas na palavra da suposta vitima são uma violência ao principio constitucional de que todos - homens e mulheres - são iguais perante a lei.

A prisão de um inocente é um crime contra a pessoa humana. Quando avalizada pelo judiciário, fragiliza o conceito de justiça.

Essa violência, como se pode ver, tem múltiplas origens, inclusive judicial, e precisa parar.