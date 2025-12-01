Quando o homem é a vítima
Por Raimundo de Holanda
01/12/2025 20h18 — em
Bastidores da Política
Final de ano e estatística alarmante sobre a morte de homens de todas as idades. Há uma guerra que envolve briga de vizinhos, disputa por mulheres e tráfico. Mulheres viúvas muito cedo e filhos órfãos.
Se as estatísticas indicam que há mais mulheres que homens no país, a causa desse fenômeno não se concentra apenas nos nascimentos. Está na violência das ruas, cada vez mais alarmante e sem freios.
Está na escandalosa perda de direitos em relação às mulheres - cuja palavra vale em primeiro lugar, sem a necessária fundamentação.
As prisões, baseadas apenas na palavra da suposta vitima são uma violência ao principio constitucional de que todos - homens e mulheres - são iguais perante a lei.
A prisão de um inocente é um crime contra a pessoa humana. Quando avalizada pelo judiciário, fragiliza o conceito de justiça.
Essa violência, como se pode ver, tem múltiplas origens, inclusive judicial, e precisa parar.
ASSUNTOS: direitos do homem, homens morrem mais, violência contra a mulher
Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.