Caso do menino Benício : erro médico ou falha do sistema?





Como se vê, o caso do menino Benício Xavier, vítima de suposta falha médica, ainda está longe de uma conclusão — e qualquer juízo definitivo seria precipitado e injusto. Mas uma coisa já está clara desde agora: a saúde digital não admite falhas.

Em um hospital, um sistema eletrônico de prescrição não pode “errar”, não pode “alterar sozinho”, não pode “interpretar diferente”.

Quando a tecnologia se torna parte do ato médico, ela precisa ser tão segura quanto o bisturi em uma cirurgia. Um sistema hospitalar não tem o direito de falhar — porque uma falha basta para custar uma vida.

Entretanto, o Hospital Santa Júlia não pode ser condenado por suposições, e a investigação deve seguir o curso correto, sem pressões e sem atalhos.

Ao mesmo tempo, também não se pode tratar um eventual erro sistêmico como detalhe técnico. A morte de uma criança obriga uma investigação profunda — do processo, do protocolo, do sistema e de toda a arquitetura tecnológica que o sustenta. É um caso a ser desvendado com paciência, ciência e transparência.