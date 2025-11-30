O dono da vaga de senador
Por Raimundo de Holanda
30/11/2025 22h24 — em
Bastidores da Política
A vaga de senador tem dono...
Quem olha para as pesquisas eleitorais imagina que uma vaga no Senado pelo Amazonas em 2027 tem dono: o senador Eduardo Braga (MDB), que lidera com 32,47%, segundo o IPEN.
A pesquisa é uma fotografia da intenção do eleitorado, mas ainda não tem cor, nem forma ou substância. Indica uma tendência, mas não é fato consolidado.
Está mais para uma ilusão, vendida pelos institutos de pesquisa como ciência, aplicada a uma expectativa de quem paga por ela.
Braga, historicamente, arranca na frente, mas perde velocidade próximo à linha de chegada. Foi assim em 2018, quando aparecia com 48% na pesquisa IBOPE de setembro daquele ano.
Ou o eleitor escondeu o que sentia dos pesquisadores, ou o IBOPE errou.
Embora eleito, Braga disputou a segunda vaga voto a voto com Luiz Castro, da Rede. Resultado: Braga obteve 606.675 votos, contra 577.452 de Castro, que só aparecia na pesquisa IBOPE com 11% da intenção de votos um mês antes da eleição.
Outra surpresa foi Plínio Valério, o mais votado, com 834.535 votos, mas era o quinto na pesquisa Ibope.
Resumindo: Algumas pesquisas são sérias, outras nem tanto. Mas uma coisa é certa: a política do Amazonas tem seu Rubinho Barrichello, que sempre larga na frente, mas tem dificuldade para romper a linha de chegada...
OBS: Pesquisa IBOPE de setembro de 2018. Veja como os candidatos apareciam e como as urnas revelaram outra coisa:
- Eduardo Braga (MDB) - 48%
- Alfredo Nascimento (PR) - 28%
- Vanessa (PCdoB) - 27%
- Plinio Valerio (PSDB) - 20%
- Hissa Abrahão (PDT) - 15%
- Luiz Castro (REDE) - 11%.
- Brancos e nulos - vaga 1: 9%
- Brancos e nulos - vaga 2: 18%
- Não sabe: 16%
ASSUNTOS: Eduardo Braga, eleição 2026, pesquisa Ipen
Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.