O dono da vaga de senador





A vaga de senador tem dono...

Quem olha para as pesquisas eleitorais imagina que uma vaga no Senado pelo Amazonas em 2027 tem dono: o senador Eduardo Braga (MDB), que lidera com 32,47%, segundo o IPEN.

A pesquisa é uma fotografia da intenção do eleitorado, mas ainda não tem cor, nem forma ou substância. Indica uma tendência, mas não é fato consolidado.

Está mais para uma ilusão, vendida pelos institutos de pesquisa como ciência, aplicada a uma expectativa de quem paga por ela.

Braga, historicamente, arranca na frente, mas perde velocidade próximo à linha de chegada. Foi assim em 2018, quando aparecia com 48% na pesquisa IBOPE de setembro daquele ano.

Ou o eleitor escondeu o que sentia dos pesquisadores, ou o IBOPE errou.

Embora eleito, Braga disputou a segunda vaga voto a voto com Luiz Castro, da Rede. Resultado: Braga obteve 606.675 votos, contra 577.452 de Castro, que só aparecia na pesquisa IBOPE com 11% da intenção de votos um mês antes da eleição.

Outra surpresa foi Plínio Valério, o mais votado, com 834.535 votos, mas era o quinto na pesquisa Ibope.

Resumindo: Algumas pesquisas são sérias, outras nem tanto. Mas uma coisa é certa: a política do Amazonas tem seu Rubinho Barrichello, que sempre larga na frente, mas tem dificuldade para romper a linha de chegada...

OBS: Pesquisa IBOPE de setembro de 2018. Veja como os candidatos apareciam e como as urnas revelaram outra coisa: