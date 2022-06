PF é acionada para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Manaus/AM - A Polícia Federal foi acionada para investigar sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, que sumiram desde a manhã de domingo (5), em Atalaia do Norte, interior do Amazonas.

Em “nota, a PF afirmou que “as diligências estão sendo empreendidas e serão divulgadas oportunamente", disse a PF em nota

Os dois faziam, de barco, um trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael até Atalaia do Norte. Mas não chegaram ao destino. Bruno e Dom iriam visitar a equipe de vigilância Indígena que se encontra próxima ao Lago Jaburu.

Para a Folha de São Paulo, a esposa de Bruno disse que conhece bem a área e que vários acidentes podem ter acontecido durante o trajeto, mas que sua maior preocupação é referente as ameaças que ele recebia.

Já Jonathan Watts, editor do Guardian, disse que Dom Phillips é um excelente jornalista e colaborador regular do Guardian, e que espera que seja logo encontrado.