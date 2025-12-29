   Compartilhe este texto
Nilton Lins

DJs, atrações nacionais e mais: Veja programação completa do ‘Réveillon Manaus'

Por Portal Do Holanda

29/12/2025 21h25 — em
Amazonas


Foto: Arquivo / Semcom

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), divulgou, nesta segunda-feira (29), a programação oficial do “Réveillon Manaus 2026 – O Encontro da Nossa Gente”. O evento promete muita música, cultura e confraternização nos dias 30 e 31 de dezembro, reunindo artistas nacionais e mais de 50 talentos da terra, além de estrutura inclusiva, áreas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e a tradicional queima de fogos de baixo ruído.

A programação começa nesta terça-feira (30), com a realização do “Réveillon Gospel”, no complexo turístico Ponta Negra, das 17h30 à meia-noite, reunindo atrações nacionais como banda Morada e Gabriel Guedes, além da banda Átrio e diversos artistas regionais, proporcionando uma noite de fé, louvor e celebração.

Na quarta-feira (31), a grande virada do ano acontece de forma simultânea em três pontos da cidade. No complexo turístico Ponta Negra, a programação ocorre das 17h às 5h; no parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, das 18h às 5h; e no Amarelinho, no bairro Educandos, das 19h às 5h. Os três polos recebem uma extensa programação musical com atrações nacionais, regionais e artistas da terra, contemplando diferentes estilos e públicos, com destaque para os shows nacionais de Bruno & Marrone e Klessinha.

A virada do ano será marcada, à meia-noite, por uma queima de fogos de baixo ruído, realizada simultaneamente nos três polos oficiais. O evento contará ainda com áreas exclusivas para PcDs, garantindo acessibilidade, conforto e segurança ao público.

Confira a programação completa de cada dia e local e escolha o ponto de celebração mais próximo para viver essa grande festa.

“Réveillon Gospel” - 30 de dezembro 

Local - Ponta Negra (Anfiteatro)

17h00 – DJ Dii Andrade

17h10 – Banda Atrium

17h40 – DJ Dii Andrade

17h50 – Izabelle Ribeiro

18h30 – DJ Dii Andrade

18h40 – Dallyson Fernandes

19h20 – DJ Deivid Michilles

19h40 – Gabriel Guedes – Atração Nacional

20h50 – DJ Deivid Michilles

21h00 – Felipe Netto

21h40 – DJ Deivid Michilles

22h00 – Banda Morada – Atração Nacional

Virada do Ano - 31 de dezembro (Programação simultânea em três polos)

Ponta Negra

17h00 – Jean Sarrafo

17h30 – Márcio Tinoco e Banda

18h10 – DJ Rafael Anjos

18h25 – D’Água Negra

19h05 – DJ Rafael Anjos

19h20 – Cauxi Eletrizado

20h00 – DJ Rafael Anjos

20h15 – Kelton Piloto

21h00 – DJ Rafael Anjos

21h15 – Joyce Cândido

22h05 – DJ Rafael Anjos

22h20 – JOHN VEIGA

23h10 – DJ May Seven

23h30 – Bruno & Marrone – Atração Nacional (Virada do Ano)

01h00 – DJ May Seven

01h20 – Israel Paulain e Patrick Araújo

02h00 – DJ May Seven

02h20 – Klessinha – Atração Nacional

03h40 – DJ May Seven

04h00 – Uendel Pinheiro

Educandos (Amarelinho)

20h00 – Américo Madrugada e Banda

20h30 – DJ Fabinho

20h40 – Uendel Pinheiro

21h10 – DJ Fabinho

21h30 – Klessinha – Atração Nacional

22h40 – DJ Fabinho

22h55 – Mikael

23h35 – DJ Fabinho

23h45 – Guto Lima – Virada do Ano

00h35 – DJ Fabinho

00h45 – JOHN VEIGA

01h20 – DJ Fabinho

01h35 – Edilson Santana e Banda

02h15 – DJ Fabinho

02h30 – Banda Impacto

03h10 – DJ Fabinho

03h35 – Banda Marrakesh

Alameda Alphaville

17h40 – DJ Ariana Paes

18h00 – Banda Essense

18h40 – DJ Ariana Paes

18h50 – Marquinhos Lessa e Frutos do Pagode

19h40 – DJ Ariana

19h50 – 40 Graus de Amor

20h40 – DJ Ariana

20h50 – Mikael

21h30 – DJ Ariana

21h40 – Luiz Carlos e Banda

22h10 – DJ Ariana

22h20 – Carlos Batata e Mailzon

23h00 – DJ Ariana

23h20 – Klessinha – Atração Nacional (Virada do Ano)

00h40 – DJ Hayden

01h00 – Lu Bacelar

01h40 – DJ Hayden

02h00 – Guto Lima

02h50 – DJ Hayden

03h10 – Bruno & Marrone – Atração Nacional

Bastidores da Política - Os intocáveis
Os intocáveis

