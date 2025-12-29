DJs, atrações nacionais e mais: Veja programação completa do ‘Réveillon Manaus'
29/12/2025 21h25 — em
Amazonas
Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), divulgou, nesta segunda-feira (29), a programação oficial do “Réveillon Manaus 2026 – O Encontro da Nossa Gente”. O evento promete muita música, cultura e confraternização nos dias 30 e 31 de dezembro, reunindo artistas nacionais e mais de 50 talentos da terra, além de estrutura inclusiva, áreas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e a tradicional queima de fogos de baixo ruído.
A programação começa nesta terça-feira (30), com a realização do “Réveillon Gospel”, no complexo turístico Ponta Negra, das 17h30 à meia-noite, reunindo atrações nacionais como banda Morada e Gabriel Guedes, além da banda Átrio e diversos artistas regionais, proporcionando uma noite de fé, louvor e celebração.
Na quarta-feira (31), a grande virada do ano acontece de forma simultânea em três pontos da cidade. No complexo turístico Ponta Negra, a programação ocorre das 17h às 5h; no parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, das 18h às 5h; e no Amarelinho, no bairro Educandos, das 19h às 5h. Os três polos recebem uma extensa programação musical com atrações nacionais, regionais e artistas da terra, contemplando diferentes estilos e públicos, com destaque para os shows nacionais de Bruno & Marrone e Klessinha.
A virada do ano será marcada, à meia-noite, por uma queima de fogos de baixo ruído, realizada simultaneamente nos três polos oficiais. O evento contará ainda com áreas exclusivas para PcDs, garantindo acessibilidade, conforto e segurança ao público.
Confira a programação completa de cada dia e local e escolha o ponto de celebração mais próximo para viver essa grande festa.
“Réveillon Gospel” - 30 de dezembro
Local - Ponta Negra (Anfiteatro)
17h00 – DJ Dii Andrade
17h10 – Banda Atrium
17h40 – DJ Dii Andrade
17h50 – Izabelle Ribeiro
18h30 – DJ Dii Andrade
18h40 – Dallyson Fernandes
19h20 – DJ Deivid Michilles
19h40 – Gabriel Guedes – Atração Nacional
20h50 – DJ Deivid Michilles
21h00 – Felipe Netto
21h40 – DJ Deivid Michilles
22h00 – Banda Morada – Atração Nacional
Virada do Ano - 31 de dezembro (Programação simultânea em três polos)
Ponta Negra
17h00 – Jean Sarrafo
17h30 – Márcio Tinoco e Banda
18h10 – DJ Rafael Anjos
18h25 – D’Água Negra
19h05 – DJ Rafael Anjos
19h20 – Cauxi Eletrizado
20h00 – DJ Rafael Anjos
20h15 – Kelton Piloto
21h00 – DJ Rafael Anjos
21h15 – Joyce Cândido
22h05 – DJ Rafael Anjos
22h20 – JOHN VEIGA
23h10 – DJ May Seven
23h30 – Bruno & Marrone – Atração Nacional (Virada do Ano)
01h00 – DJ May Seven
01h20 – Israel Paulain e Patrick Araújo
02h00 – DJ May Seven
02h20 – Klessinha – Atração Nacional
03h40 – DJ May Seven
04h00 – Uendel Pinheiro
Educandos (Amarelinho)
20h00 – Américo Madrugada e Banda
20h30 – DJ Fabinho
20h40 – Uendel Pinheiro
21h10 – DJ Fabinho
21h30 – Klessinha – Atração Nacional
22h40 – DJ Fabinho
22h55 – Mikael
23h35 – DJ Fabinho
23h45 – Guto Lima – Virada do Ano
00h35 – DJ Fabinho
00h45 – JOHN VEIGA
01h20 – DJ Fabinho
01h35 – Edilson Santana e Banda
02h15 – DJ Fabinho
02h30 – Banda Impacto
03h10 – DJ Fabinho
03h35 – Banda Marrakesh
Alameda Alphaville
17h40 – DJ Ariana Paes
18h00 – Banda Essense
18h40 – DJ Ariana Paes
18h50 – Marquinhos Lessa e Frutos do Pagode
19h40 – DJ Ariana
19h50 – 40 Graus de Amor
20h40 – DJ Ariana
20h50 – Mikael
21h30 – DJ Ariana
21h40 – Luiz Carlos e Banda
22h10 – DJ Ariana
22h20 – Carlos Batata e Mailzon
23h00 – DJ Ariana
23h20 – Klessinha – Atração Nacional (Virada do Ano)
00h40 – DJ Hayden
01h00 – Lu Bacelar
01h40 – DJ Hayden
02h00 – Guto Lima
02h50 – DJ Hayden
03h10 – Bruno & Marrone – Atração Nacional
