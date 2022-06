Força-tarefa da SSP embarca para Atalaia do Norte em busca dos desaparecidos

Manaus/AM – Nove militares embarcaram na manhã desta terça-feira (7) para se juntar a força-tarefa nas buscas pelo indigenista da Funai, Bruno Araújo Pereira, e pelo jornalista inglês do jornal The Guardian, Dom Phillips, em Atalaia do Norte, desaparecidos desde domingo.

O grupo é formado por dois policiais do Batalhão Ambiental, dois policiais do BOPE, cinco bombeiros militares, incluindo três mergulhadores.

“O governador Wilson Lima determinou que fosse criado essa força-tarefa e cumprimos essa missão logo de manhã (...) A equipe vai pousar em Tabatinga, vão pegar uma lancha blindada e seguir para Atalaia do Norte onde vão se juntar a equipe do delegado Alex”, esclareceu o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur.

O secretário afirmou ainda que ninguém foi preso. “O que está acontecendo agora são investigações, as pessoas que tiveram um último contato com os dois estão sendo ouvidas”.

Bruno e Dom foram vistos pela última vez na comunidade São Rafael, que fica há três horas do município. Após o desaparecimento dos profissionais, Atalaia do Norte recebeu reforço policial.