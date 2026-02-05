FGV divulga resultado definitivo do concurso da Aleam nesta quinta





Manaus/AM - A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga nesta quinta-feira (5) o resultado definitivo da prova objetiva do concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Também serão publicadas as convocações para as próximas etapas do certame, incluindo prova prática para o cargo de Analista Legislativo Intérprete de Libras, perícia médica, provas discursivas e avaliação de títulos para cargos de nível superior.

O concurso ofertou 100 vagas imediatas, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além da formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais variam de R$ 3.346,76 a R$ 30.187,52, conforme o edital.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB), afirmou que a realização do concurso representa um marco para o Legislativo estadual. Segundo ele, a seleção ocorre após mais de 14 anos sem certame e foi conduzida com transparência e segurança jurídica, em parceria com a FGV. “Retomamos o compromisso de modernizar o Parlamento e fortalecer o serviço público estadual”, declarou.

Ainda de acordo com o parlamentar, a previsão é que os primeiros aprovados sejam convocados após a conclusão de todas as etapas e a homologação do resultado final. Ele destacou que a nomeação seguirá os critérios do edital e deve ocorrer de forma ágil, para reforçar o quadro de servidores da Casa. O resultado e as convocações podem ser consultados no site da banca organizadora.