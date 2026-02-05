   Compartilhe este texto
Nilton Lins

FGV divulga resultado definitivo do concurso da Aleam nesta quinta

Por Portal Do Holanda

05/02/2026 11h22 — em
Amazonas


Foto: Divulgação/Aleam

Manaus/AM - A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga nesta quinta-feira (5) o resultado definitivo da prova objetiva do concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Também serão publicadas as convocações para as próximas etapas do certame, incluindo prova prática para o cargo de Analista Legislativo Intérprete de Libras, perícia médica, provas discursivas e avaliação de títulos para cargos de nível superior.

O concurso ofertou 100 vagas imediatas, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além da formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais variam de R$ 3.346,76 a R$ 30.187,52, conforme o edital.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB), afirmou que a realização do concurso representa um marco para o Legislativo estadual. Segundo ele, a seleção ocorre após mais de 14 anos sem certame e foi conduzida com transparência e segurança jurídica, em parceria com a FGV. “Retomamos o compromisso de modernizar o Parlamento e fortalecer o serviço público estadual”, declarou.

Ainda de acordo com o parlamentar, a previsão é que os primeiros aprovados sejam convocados após a conclusão de todas as etapas e a homologação do resultado final. Ele destacou que a nomeação seguirá os critérios do edital e deve ocorrer de forma ágil, para reforçar o quadro de servidores da Casa. O resultado e as convocações podem ser consultados no site da banca organizadora.

Bastidores da Política - Xandão sem disfarces Bastidores da Política
Xandão sem disfarces

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Temporal a vista - Foto: Thaís Menezes/Portal do Holanda

05/02/2026

Manaus e o interior recebem alerta de temporal nesta quinta-feira

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

05/02/2026

Semsa convoca profissionais do Mais Médicos para início das atividades

Foto: Reprodução/Prefeitura de Coari

05/02/2026

Aeroporto de Coari tem operações interrompidas para ampliação da pista

Fiscalização achou uma série de irregularidades - Foto: Divulgação

05/02/2026

Procon-AM autua Hospital Hapvida por irregularidades no atendimento

Foto: Reprodução

05/02/2026

Justiça Eleitoral manda substituir mais da metade dos vereadores de Manaquiri após cassação

Vítima morreu no hospital - Foto: Divulgação

05/02/2026

Homem morre no hospital após ser atropelado por ônibus no Terra Nova

Foto: Arquivo/Agência Brasil

05/02/2026

Ministério da Saúde abre 33 vagas para médicos especialistas no Amazonas

Curso é gratuito - Foto: Divulgação

05/02/2026

Inscrições em curso de cuidador de idosos começa na próxima semana em Manaus

05/02/2026

Militar da Marinha que morreu atropelado por carreta no Distrito é identificado

Vítima morreu na hora - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

05/02/2026

Militar morre esmagado por carreta a caminho do trabalho no Distrito Industrial

Pesquisa de preçosFoto: Divulgação

05/02/2026

Café e tomate elevam preço da cesta básica em fevereiro em Manaus

Manutenção - Foto: Divulgação

05/02/2026

Veja onde faltará energia nesta sexta-feira em Manaus

Dom e Bruno - Foto: Divulgação

05/02/2026

Julgamento dos réus pela morte de Bruno e Dom é transferido para Manaus

Foto: Divulgação

05/02/2026

Carro cai em cratera em Manaus e deixa idosa ferida

Foto: Divulgação

04/02/2026

Falha da Águas de Manaus trava drenagem e provoca alagamentos na Constantino Nery

Foto: Divulgação

04/02/2026

Ipaam anula multa e libera obras de novo aterro sanitário em Manaus

Foto: Elsa Palito/Greenpeace Brasil/Divulgação

04/02/2026

Petrobras recebe aval da ANP para retomar perfuração na Foz do Amazonas

Foto: Divulgação

04/02/2026

Alvará 2026 vence nesta quinta-feira em Manaus

Foto: Divulgação

04/02/2026

IML de Manaus busca familiares de idoso argentino falecido

Foto: Portal do Holanda

04/02/2026

ChatGPT classifica amazonenses como "menos inteligente"

Foto: Divulgação

04/02/2026

Amazonas ganha quatro novos laboratórios de informática

Foto: Divulgação

04/02/2026

Sine Amazonas divulga vagas para níveis fundamental, médio e superior

Foto: Divulgação

04/02/2026

SES-AM reforça prevenção e diagnóstico precoce no Dia Mundial de Combate ao Câncer

Temporal - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

04/02/2026

Três municípios do Amazonas recebem alerta de tempestade nessa quarta-feira

Gratuidade é garantida para estudantes da rede pública - Foto: Raimundo Valentim/Semcom

04/02/2026

Pedido da gratuidade do transporte coletivo para estudantes já está liberada

Alunos retornam às salas de aula - Foto: Divulgação

04/02/2026

Estudantes da rede municipal voltam às aulas nesta quarta-feira em Manaus

Manutenção em andamento - Foto: Divulgação

04/02/2026

Fornecimento de energia será interrompido em cinco bairros nesta quinta-feira

Foto: Divulgação

03/02/2026

Borracharia clandestina é derrubada para evitar desastre em Manaus

Foto: Reprodução

03/02/2026

'Carimbadores' são condenados a mais de 21 anos de prisão por crimes sexuais em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!