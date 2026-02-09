Jovem perde a vida em grave colisão entre moto e ônibus na AM-010





Manaus/AM -Um grave acidente no quilômetro 23 da rodovia AM-010 resultou na morte de Letícia Pereira Amâncio, de 22 anos, nesta segunda-feira (9). Ela estava na garupa de uma motocicleta Honda Titan conduzida pelo marido; o casal seguia em direção ao bairro Lago Azul, onde morava, quando colidiu com a traseira de um ônibus que realizava uma conversão na pista.

De acordo com testemunhas que estavam no coletivo, o impacto foi violento. Letícia sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura exposta. Um passageiro e, posteriormente, a equipe do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a jovem por cerca de 30 minutos. Relatos de moradores indicam que ela chegou a recuperar a consciência duas vezes antes de vir a óbito no local.

O marido da vítima sofreu apenas escoriações leves, mas permaneceu em estado de choque e precisou ser amparado por familiares que chegaram logo após a colisão.

Versões sobre o Acidente

Existem relatos conflitantes sobre a causa da batida:

Testemunha do ônibus: Afirma que o motociclista vinha em alta velocidade e não conseguiu frear quando o ônibus dobrou para acessar uma entrada lateral no quilômetro 23.

Morador da área: Alega que o motorista do ônibus teria entrado repentinamente na frente da moto, que seguia em velocidade reduzida devido à pista molhada.

Moradores da região reforçaram que o trecho é palco de acidentes diários e criticaram a imprudência de condutores na rodovia.

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área para a realização da perícia e remoção do corpo pelo IML.