"Carnaval é para todos": cadeirante participa da folia no Boulevard com a mãe





Manaus/AM - A Avenida Álvaro Boteiro Maia, mais conhecida como Boulevard, foi palco de uma festa animada neste domingo (8), e o som alto e a multidão deixam claro que o carnaval continua a todo vapor. Em meio à festa, o Portal da Holanda conversou com João Paulo, um cadeirante que estava acompanhado da mãe e aproveitando a folia com muita alegria. A cena chamou a atenção de quem passava pela avenida e reforçou uma mensagem importante: a diversão pode ser para todos, sem limitações.

João Paulo, visivelmente empolgado, afirmou que o carnaval é um momento de alegria e que não existem barreiras para brincar. “O carnaval ele é alegria, não importa barreira, não importa insegurança, não importa aonde esteja. Sempre tem que ter alegria, segurança e a alegria tem que estar em primeiro lugar”, disse. Ele também contou que está acostumado com o bloco do Boulevard e que participar da festa faz parte da tradição e da cultura local.

A mãe de João Paulo, emocionada, explicou que decidiu trazer o filho ao Boulevard porque sabe que o local oferece segurança e um ambiente acolhedor. “É uma banda tradicional do nosso Carnaval amazonense e hoje eu tive a oportunidade de trazer meu filho com segurança. Aqui eu sei que nós vamos brincar, nós vamos se vestir de alegria e assim nós vamos fazer esse momento inesquecível”, afirmou. Ela também destacou que o convite foi feito sem pensar nas limitações de João: “Fiz o convite independente do João ser cadeirante. Ele é a nossa cadeirinha de ouro, não impede dele estar em nenhum lugar”.

Ao ser questionado sobre a mensagem para quem estava assistindo, João Paulo reforçou a importância de curtir o carnaval com responsabilidade. “Carnaval é o continuamento da cultura que vai até o fim de fevereiro. Curta o carnaval com segurança, bebida com tranquilidade, muda o carnaval todos os momentos, do início até o fim”, aconselhou. A conversa ainda teve um momento divertido, quando João Paulo foi convidado a dançar um pouco ao ritmo da festa, mostrando que a energia do carnaval é contagiante.

A programação do Boulevard seguiu intensa até a noite, com várias atrações no palco e o tema “Paulo Onça permanece vivo em nossos corações”. A festa começou às 16h e se estendeu até quase meia-noite, com muitos foliões ocupando a avenida. Quem ainda não foi conferir a festa pode se juntar à celebração, pois, segundo os organizadores, a festa não tem previsão de acabar. E, como destacou o Portal da Holanda, “se você quer brincar, vem aqui para a Avenida do Boulevard, porque a festa não tem previsão”.