Carnaval do Educandos atrai multidão e transforma a noite em grande festa





Manaus/AM - O Carnaval no Educandos, na zona Sul de Manaus, está a todo vapor neste domingo (8), com a festa totalmente lotada e uma energia contagiante. A tradicional folia, que começou com cerca de 500 pessoas, já arrasta hoje aproximadamente 20 mil foliões de todos os bairros da cidade. A avenida está tomada por música alta, alegria e uma multidão que não para de dançar e pular, mostrando a força e a tradição do Carnaval do Educandos.

Os participantes não economizam na energia: o som das bandas e o canto dos foliões ecoam pela região, criando um clima contagiante.

O espaço está cheio e a diversão não para, reforçando a força e a tradição do Carnaval de Educandos como uma das maiores festas populares do Amazonas.