Cetam abre mais de 10 mil vagas para cursos de qualificação no Amazonas





O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), anunciou a abertura da primeira oferta de cursos de qualificação profissional de 2026 exclusiva para o interior do estado. Ao todo, são 10.736 vagas presenciais que buscam promover a geração de emprego e renda em todas as calhas de rios amazonenses.

A oferta abrange diversas áreas do mercado, como Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Cultural. Segundo a instituição, a iniciativa reforça o compromisso de levar o ensino técnico a locais de difícil acesso, descentralizando o conhecimento.

Inscrições e novo sistema

Uma das novidades para este ano é a utilização do novo sistema unificado de inscrições, que simplifica o cadastro e a entrega de documentos digitais. O processo será realizado exclusivamente pela internet, no portal inscricao.cetam.am.gov.br.

O período para garantir a candidatura começa às 7h do dia 19 de fevereiro (quinta-feira) e segue até às 23h59 do dia 20 de fevereiro (sexta-feira). O Cetam recomenda que os interessados leiam o edital completo com antecedência no site oficial (cetam.am.gov.br), acessando a aba de editais de 2026 para o interior.

Matrículas e cronograma

Após o encerramento das inscrições, a lista de pré-inscritos será divulgada no dia 24 de fevereiro. Quem estiver dentro do número de vagas deverá realizar a confirmação da matrícula de forma presencial nos dias 25 e 26 de fevereiro, diretamente na unidade do Cetam onde o curso será realizado.

Para efetivar a vaga, é necessário apresentar a documentação original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. As aulas estão previstas para começar no dia 16 de março de 2026.