A falta de senso da justiça federal no Amazonas





Bem que o STF, que intervém em quase tudo no país—e cujo presidente também preside o Conselho Nacional de Justiça — poderia definir, com precedentes mais claros, os limites dessa intervenção, evitando que decisões isoladas se convertam em fator de instabilidade fiscal entre entes que sequer participam da lide.

A judicialização dos dados do Censo 2022 para fins de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tem ganhado espaço no Amazonas e pode refletir, além de disputas por receita, as dificuldades estruturais de acesso a comunidades em regiões remotas.

O último Censo, realizado pelo IBGE em 2022, é a base oficial utilizada pelo Tribunal de Contas da União para definir quanto cada município recebe do fundo, formado por parte dos impostos arrecadados pela União. Como o valor repassado depende da faixa populacional, alterações no número de habitantes podem impactar diretamente os recursos destinados às prefeituras.

Municípios que alegam falhas no recenseamento ou dificuldades logísticas na coleta de dados vêm recorrendo ao Judiciário para contestar os números utilizados no cálculo.

No Amazonas, onde o acesso a comunidades depende, em muitos casos, de longos deslocamentos fluviais e está sujeito às variações sazonais dos rios, prefeitos argumentam que o levantamento pode não refletir a população real de áreas ribeirinhas ou isoladas.

Decisão do juiz Ricardo Sales admite revisão populacional para fins de cálculo do FPM com base em dados administrativos locais, como registros escolares ou eleitorais, em ações envolvendo municípios do interior do estado.

Na própria Justiça Federal, contudo, há posições diversas sobre o tema. Em recente decisão no processo movido pelo Município de Boca do Acre, a juíza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe entendeu que tais informações não constituem prova técnica suficiente para contestar o dado censitário.