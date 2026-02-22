   Compartilhe este texto
Nilton Lins

HPS Platão Araújo abre vagas de empregos para PCDs em diversas áreas; saiba mais

Por Portal Do Holanda

22/02/2026 18h12 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), responsável pela gestão do Hospital e Pronto-Socorro Doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo (HPS Platão Araújo), abriu processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs). A seleção visa reforçar o quadro de colaboradores da unidade hospitalar e ampliar as ações de inclusão no ambiente de trabalho.

As vagas contemplam diferentes setores do hospital, como recepção, área administrativa, assistência de enfermagem, farmácia, serviços gerais e manutenção. De acordo com a instituição, a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento das equipes e da promoção de um ambiente mais diverso e inclusivo.

Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e escolaridade compatível com a função desejada. As inscrições devem ser realizadas por meio de link disponibilizado pelo INDSH, https://burh.com.br/vagas/7183040642,  com envio de currículo atualizado e laudo médico contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID), emitido nos últimos 12 meses.

Segundo o diretor do HPS Platão Araújo, Juliano Botero, o processo seletivo reafirma o compromisso da unidade com a inclusão e a valorização profissional. “Mais do que ampliar nosso quadro de colaboradores, estamos fortalecendo uma cultura organizacional baseada na diversidade, no respeito e na equidade. A inclusão de pessoas com deficiência representa não apenas cumprimento legal, mas um compromisso ético com a construção de um ambiente mais humano e representativo da sociedade que atendemos”, destacou.

Bastidores da Política - A erosão da aparência de imparcialidade do STF Bastidores da Política
A erosão da aparência de imparcialidade do STF

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Reprodução

22/02/2026

Manacapuru recebe Carreta da Saúde com exames gratuitos nesta segunda

Foto: Reprodução

22/02/2026

Ecobarreira retém 40 toneladas de lixo em apenas uma semana no bairro Educandos

Foto: Reprodução

22/02/2026

Catador é assassinado a pedradas em Manacapuru

Foto: Reprodução

22/02/2026

Sobrinho embriagado mata tio a facadas durante briga familiar em Manacapuru

Foto: Reprodução

22/02/2026

Carnaboi 2026 encerra folia e abre oficialmente temporada do Festival de Parintins

Foto: Reprodução

22/02/2026

Carreta da Mulher passa a atender em novos endereços em Manaus; confira

Foto: Valdo Leão / Semcom

22/02/2026

Mais de 300 toneladas de lixo são recolhidas do Rio Negro neste domingo

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

22/02/2026

Manaus entra em alerta de perigo potencial para tempestades nesta segunda

22/02/2026

Incêndio de grandes proporções destrói galpão no Tarumã; VÍDEO

Vitima não resistiu - Foto: Divulgação

22/02/2026

Homem agoniza até morrer após acidente com motocicleta na Av. Autaz Mirim

Vagas são diárias - Foto: Divulgação

22/02/2026

Balcão de empregos do Sine Manaus oferta 367 vagas nesta segunda-feira

22/02/2026

Acidente trava trânsito e causa congestionamento quilométrico na Ponta Negra

Foto: Arquivo Portal do Holanda

22/02/2026

Jovem morre em acidente entre caminhão baú e motocicleta na AM-070

Regras estão especificadas - Foto: Divulgação

22/02/2026

Programa Ciência na Escola abre inscrições para projetos com bolsas de até R$ 800 no Amazonas

Local ofereceu muita diversão - Foto: Divulgação

22/02/2026

Famílias lotam o Parque Cidade da Criança em bailinho de Carnaval

Manutenção - Foto: Divulgação

22/02/2026

Cidade Nova, Betânia e mais; saiba onde faltará energia nesta segunda-feira

Primeira operação de transbordo - Foto: Divulgação

22/02/2026

Prefeitura faz operação de limpeza no rio Negro neste domingo

Foto: Portal do Holanda

21/02/2026

Carnaboi 2026 reúne público e lota Sambódromo de Manaus na segunda noite

Na foto o Ministro Reynaldo Soares, do STJ

21/02/2026

STJ mantém prisão de mãe suspeita de tráfico no Amazonas

21/02/2026

Vídeo mostra passageiros impedindo assalto na Av. Constantino Nery; veja

Foto: Divulgação

21/02/2026

Bombeiros esclarecem sobre restos mortais encontrados durante buscas a desaparecidos

21/02/2026

Mãe de mulher esfaqueada no T5 diz que agressor já havia tentado enforcar a vítima

Foto: Reprodução/Canva

21/02/2026

Pesquisa aponta que 21% dos brasileiros terminaram namoro para curtir Carnaval

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

21/02/2026

Sambódromo lotado marca abertura do Carnaboi 2026 em Manaus

Foto: Divulgação

21/02/2026

TRE-AM leva biometria à casa de eleitores com dificuldade de locomoção

Foto: Portal do Holanda

21/02/2026

Homem morre em hospital após ser atropelado na Avenida Brasil

21/02/2026

Morador enfrenta suspeito com terçado e evita invasão em Manaus; vídeo

21/02/2026

Fogos de artifício provocam acidente de cavalo e policial em Manaus

Foto: Reprodução

21/02/2026

Manaus registra 29 mil nascidos vivos em 2025; 75% são filhos de mães solteiras


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!