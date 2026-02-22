HPS Platão Araújo abre vagas de empregos para PCDs em diversas áreas; saiba mais





Manaus/AM - O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), responsável pela gestão do Hospital e Pronto-Socorro Doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo (HPS Platão Araújo), abriu processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs). A seleção visa reforçar o quadro de colaboradores da unidade hospitalar e ampliar as ações de inclusão no ambiente de trabalho.

As vagas contemplam diferentes setores do hospital, como recepção, área administrativa, assistência de enfermagem, farmácia, serviços gerais e manutenção. De acordo com a instituição, a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento das equipes e da promoção de um ambiente mais diverso e inclusivo.

Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e escolaridade compatível com a função desejada. As inscrições devem ser realizadas por meio de link disponibilizado pelo INDSH, https://burh.com.br/vagas/7183040642, com envio de currículo atualizado e laudo médico contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID), emitido nos últimos 12 meses.

Segundo o diretor do HPS Platão Araújo, Juliano Botero, o processo seletivo reafirma o compromisso da unidade com a inclusão e a valorização profissional. “Mais do que ampliar nosso quadro de colaboradores, estamos fortalecendo uma cultura organizacional baseada na diversidade, no respeito e na equidade. A inclusão de pessoas com deficiência representa não apenas cumprimento legal, mas um compromisso ético com a construção de um ambiente mais humano e representativo da sociedade que atendemos”, destacou.