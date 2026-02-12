Bolsa Família chega a mais de 596,9 mil beneficiários do Amazonas





Em fevereiro, um total de 596.991 famílias em todos os 62 municípios do Amazonas estão contempladas com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo do Brasil no estado supera R$ 431,8 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ R$ 723,35. O cronograma de pagamentos tem início nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, e segue até o dia 27, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS.

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 325,6 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Amazonas. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 46,6 milhões.

O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 29,5 mil gestantes, 13,1 mil nutrizes e 557,3 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 28,1 milhões.

Neste mês, o Bolsa Família alcança no Amazonas, em seu grupo prioritário e específico, 2,6 mil famílias com pessoas em situação de rua, 74,1 mil com pessoas indígenas, 4,8 mil com quilombolas, 134 com crianças em situação de trabalho infantil, 746 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 15 mil com catadores de material reciclável.