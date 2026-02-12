Crea-AM celebra 50 anos e homenageia senador Omar Aziz em Manaus





Manaus/AM - O senador Omar Aziz visitou, nesta quinta-feira (12), a sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), em Manaus, onde foi recebido pela presidente da instituição, engenheira Alzira Miranda, e por representantes das entidades que integram o Sistema Confea/Crea. O sistema reúne cerca de 30 mil profissionais no estado, entre engenheiros, agrônomos e geocientistas.

Durante o encontro, Omar Aziz foi homenageado no contexto das comemorações pelos 50 anos do Crea Amazonas, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento do estado e à sua trajetória profissional e política. Engenheiro civil, o senador é registrado no sistema profissional, fato destacado pela presidente do Conselho.

“É um prazer enorme tê-lo como um dos nossos registrados, um profissional aqui do sistema. O senador tem feito um trabalho excelente em toda essa carreira política dele”, afirmou Alzira Miranda. Segundo ela, a homenagem integra a agenda comemorativa do cinquentenário do Crea-AM. “Estamos na homenagem dos 50 anos do Crea Amazonas, reconhecendo quem contribuiu e contribui com o nosso estado”, completou.

Ao agradecer a homenagem, Omar Aziz ressaltou seu vínculo com a engenharia e o papel estratégico dos profissionais do sistema no desenvolvimento do Amazonas. “Eu fico muito feliz em receber essa homenagem como engenheiro. Aqui estão meus colegas, meus pares, e isso tem um significado especial para mim”, disse.

O senador destacou ainda a responsabilidade dos profissionais da engenharia na construção de soluções para os desafios do estado. “Vocês têm uma missão muito importante, que é contribuir com o conhecimento técnico que possuem para desenvolver o Amazonas, gerar oportunidades e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado ao Crea, à entidade e a todos os colegas que estão aqui hoje”, finalizou.

