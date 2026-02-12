   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Tadeu de Souza deixa Avante, filia-se ao PP e reforça federação com União Brasil

Por Portal Do Holanda

12/02/2026 14h57 — em
Manaus


Foto: Ricardo Machado / Secretaria-geral da Vice-governadoria

Manaus/AM - O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, oficializou nesta quarta-feira (11) sua saída do Avante e filiação ao Progressistas (PP), durante ato realizado em Brasília. O movimento foi anunciado após reunião com o governador Wilson Lima e lideranças nacionais dos partidos que integram a federação União Progressista, formada por União Brasil e PP.

Segundo o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, a filiação reforça a articulação política no Estado. “A chegada do vice-governador ao Progressistas fortalece a base no Amazonas e consolida a atuação da federação União Progressista”, afirmou. O encontro contou ainda com a presença do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e dos deputados federais Fausto Jr. e Roberto Cidade.

A mudança partidária ocorre em meio às articulações para a sucessão estadual. Nos bastidores, a filiação é vista como parte da estratégia do grupo governista para as eleições de 2026, que incluem a possível candidatura de Wilson Lima ao Senado. Com a nova configuração, Tadeu passa a ser apontado como pré-candidato ao Governo do Amazonas dentro da federação.

