   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Na Aleam, Wilson Lima exalta parceria com Tadeu de Souza e afirma: "saio mais forte e preparado"

Por Portal Do Holanda

03/02/2026 20h40 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Em um discurso carregado de simbolismo e gratidão, o governador Wilson Lima (União Brasil) apresentou, nesta terça-feira (3), sua última Mensagem Governamental à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Marcando a abertura do ano legislativo de 2026, o mandatário adotou um tom de despedida ao refletir sobre sua trajetória desde 2019 e detalhar as conquistas em áreas estratégicas como saúde e equilíbrio fiscal.

“Reflito que esta é a última vez que subo aqui como governador do Amazonas, ao menos nesta etapa da vida pública”, declarou Wilson Lima. O governador afirmou encerrar este ciclo “mais forte e mais preparado”, expressando lealdade e gratidão à população que o elegeu em 2018 e o reelegeu em 2022.

Saúde: parceria com vice-governador e interiorização

Um dos pontos altos do balanço foi o avanço das políticas de saúde pública, com destaque para a parceria com o vice-governador Tadeu de Souza. Wilson Lima ressaltou o papel estratégico de Tadeu na coordenação de ações em comunidades rurais e ribeirinhas, enquanto o governo centralizava esforços na capital.

Fim das filas: O governador anunciou que a fila de espera para cirurgias de catarata foi zerada em Manaus.

Programa Opera+ Amazonas: Desde 2023, mais de 8,7 mil cirurgias de catarata e pterígio (comuns na região devido à alta exposição solar) foram realizadas em mais de 20 municípios do interior.

Resultados Históricos: Em 2025, o programa superou as expectativas, realizando 55 mil cirurgias eletivas a mais do que o previsto, somando um total de 336 mil procedimentos.

Presente à solenidade, Tadeu de Souza reforçou o compromisso com a expansão dos serviços especializados: "O foco agora é nas entregas que encurtam distâncias e resolvam problemas reais na vida das pessoas", afirmou o vice-governador.

Fotos: Mauro Neto e Alex Pazuello /Secom

Economia e alívio tributário

Na esfera econômica, a Mensagem Governamental destacou que o Amazonas cumpriu integralmente as metas fiscais pactuadas com o Tesouro Nacional. Esse equilíbrio financeiro permitiu a implementação de medidas diretas de alívio ao bolso do cidadão:

IPVA: Redução de 50% nas alíquotas, beneficiando quase 450 mil proprietários de veículos.

Motos: Isenção total do imposto para 98% das motocicletas do estado desde o dia 1º de janeiro.

Legado e diálogo

Wilson Lima encerrou sua participação na tribuna enfatizando que deseja ser lembrado como um gestor disposto ao diálogo. “Nada caminha se não houver diálogo, e espero ser lembrado como alguém sempre disposto a ouvir e respeitar”, concluiu, reafirmando que a transformação de sua trajetória pessoal e política foi construída pela confiança do povo amazonense.

Bastidores da Política - Wilson Lima, legado e história Bastidores da Política
Wilson Lima, legado e história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

03/02/2026

Borracharia clandestina é derrubada para evitar desastre em Manaus

Foto: Reprodução

03/02/2026

'Carimbadores' são condenados a mais de 21 anos de prisão por crimes sexuais em Manaus

03/02/2026

Chuva intensa provoca alagamentos e deixa zona leste de Manaus em alerta

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

03/02/2026

Manaus entra em alerta severo para chuvas intensas nesta terça-feira

Foto: Divulgação

03/02/2026

Criança de 5 anos é resgatada após ficar presa dentro de carro no Adrianópolis

Foto: Reprodução

03/02/2026

Sine Amazonas divulga 234 vagas de emprego para esta quarta

Foto: Divulgação

03/02/2026

Carnaval 2026: Confira o que muda no trânsito e nos ônibus para os desfiles

Foto: Divulgação/Ipaam

03/02/2026

Ipaam multa em mais de R$ 2 milhões frigorífico de pescado irregular em Manacapuru

Foto: Reprodução

03/02/2026

Prefeitura abre 200 vagas para vendedores informais no Carnaval de Manaus

Entre os vereadores cassados está o presidente da Câmara , Valdemar Bandeira (PL) - Foto: Reprodução/Rede social

03/02/2026

Justiça Eleitoral cassa metade da Câmara de Manaquiri por fraude à cota de gênero

Foto: Reprodução/Redes Sociais

03/02/2026

Justiça manda prender PM que atropelou e matou cães com viatura em Manaus

Foto: Divulgação

03/02/2026

Gratuidade no ônibus já pode ser solicitada por estudantes em Manaus

Foto: Reprodução

03/02/2026

Amazonas desponta como eixo estratégico do Arco Norte na agenda de energia

Pomadas apreendidas - Foto: Divulgação

03/02/2026

Operação Cabelo Seguro apreende pomadas irregulares em comércios de Manaus

Alunos podem obter certificado - Foto: Divulgação /Seduc-AM

03/02/2026

Seduc abre inscrições para Provão Eletrônico com 6,5 mil vagas no Amazonas

Francisley Torres - Foto: Divulgação

03/02/2026

Horas após perder irmão em acidente, homem cai de moto em buraco e morre em Itacoatiara

Foto: Reprodução/Redes Sociais

03/02/2026

Idosa morre após cair em fossa desativada em Manacapuru

03/02/2026

Amazonense revela expectativas na trilha com amigo desaparecido: "8 camisinhas"

Vítima sofreu traumatismo torácico - Foto: Arquivo Portal do Holanda

03/02/2026

Jovem morre ao cair de motocicleta em avenida no Adrianópolis

Prazo termina na quinta-feira - Foto: Divulgação

03/02/2026

Prazo de pagamento da cota única do Alvará termina nesta quinta-feira

Imposto de Renda - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

03/02/2026

Mais de 186 mil amazonenses serão beneficiados com isenção do Imposto de Renda

Elizabeth e Arthur seguem internados - Foto: Divulgação

03/02/2026

Após internação de Arthur Neto, ex-primeira-dama Elizabeth Valeiko é hospitalizada no RJ

Juliana e Brendan - Foto: Divulgação

03/02/2026

Americano é condenado por assassinar esposa com ajuda da babá brasileira nos EUA

Manutenção - Foto: Divulgação

03/02/2026

Saiba quais bairros terão desligamento programado de energia nesta quarta-feira

Foto: Divulgação

02/02/2026

Saiba quais são os 10 bairros de Manaus com mais registros de animais peçonhentos

Foto: Reprodução

02/02/2026

Arthur Virgílio Neto é internado no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação

02/02/2026

Manaus em alerta máximo: Defesa Civil adverte para risco de chuvas severas

Foto: Divulgação

02/02/2026

Chuvas danificam estruturas e suspendem atendimento em duas USFs

Foto: Divulgação

02/02/2026

Confira vagas de emprego para Manaus e Presidente Figueiredo nesta terça


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!