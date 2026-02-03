Na Aleam, Wilson Lima exalta parceria com Tadeu de Souza e afirma: "saio mais forte e preparado"





Manaus/AM - Em um discurso carregado de simbolismo e gratidão, o governador Wilson Lima (União Brasil) apresentou, nesta terça-feira (3), sua última Mensagem Governamental à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Marcando a abertura do ano legislativo de 2026, o mandatário adotou um tom de despedida ao refletir sobre sua trajetória desde 2019 e detalhar as conquistas em áreas estratégicas como saúde e equilíbrio fiscal.

“Reflito que esta é a última vez que subo aqui como governador do Amazonas, ao menos nesta etapa da vida pública”, declarou Wilson Lima. O governador afirmou encerrar este ciclo “mais forte e mais preparado”, expressando lealdade e gratidão à população que o elegeu em 2018 e o reelegeu em 2022.

Saúde: parceria com vice-governador e interiorização

Um dos pontos altos do balanço foi o avanço das políticas de saúde pública, com destaque para a parceria com o vice-governador Tadeu de Souza. Wilson Lima ressaltou o papel estratégico de Tadeu na coordenação de ações em comunidades rurais e ribeirinhas, enquanto o governo centralizava esforços na capital.

Fim das filas: O governador anunciou que a fila de espera para cirurgias de catarata foi zerada em Manaus.

Programa Opera+ Amazonas: Desde 2023, mais de 8,7 mil cirurgias de catarata e pterígio (comuns na região devido à alta exposição solar) foram realizadas em mais de 20 municípios do interior.

Resultados Históricos: Em 2025, o programa superou as expectativas, realizando 55 mil cirurgias eletivas a mais do que o previsto, somando um total de 336 mil procedimentos.

Presente à solenidade, Tadeu de Souza reforçou o compromisso com a expansão dos serviços especializados: "O foco agora é nas entregas que encurtam distâncias e resolvam problemas reais na vida das pessoas", afirmou o vice-governador.

Economia e alívio tributário

Na esfera econômica, a Mensagem Governamental destacou que o Amazonas cumpriu integralmente as metas fiscais pactuadas com o Tesouro Nacional. Esse equilíbrio financeiro permitiu a implementação de medidas diretas de alívio ao bolso do cidadão:

IPVA: Redução de 50% nas alíquotas, beneficiando quase 450 mil proprietários de veículos.

Motos: Isenção total do imposto para 98% das motocicletas do estado desde o dia 1º de janeiro.

Legado e diálogo

Wilson Lima encerrou sua participação na tribuna enfatizando que deseja ser lembrado como um gestor disposto ao diálogo. “Nada caminha se não houver diálogo, e espero ser lembrado como alguém sempre disposto a ouvir e respeitar”, concluiu, reafirmando que a transformação de sua trajetória pessoal e política foi construída pela confiança do povo amazonense.