Aleam publica resultado definitivo de concurso; veja próximas fases





Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) avançou mais um passo crucial em seu cronograma institucional. Nesta quinta-feira (5/2), a Casa divulgou o resultado definitivo com os nomes dos aprovados no certame e confirmou o início da próxima etapa: as provas práticas e discursivas, agendadas para o dia 1º de março.

Sob a organização da Fundação Getulio Vargas (FGV), esta fase é voltada a cargos específicos detalhados no edital. O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB), celebrou a marca histórica da gestão e alertou os candidatos sobre os novos prazos.

“Quem foi aprovado e cujo cargo prevê a realização de provas práticas e discursivas deve ficar atento. Tenho muito orgulho de ser o presidente que, após 14 anos, realizou o concurso da Assembleia, e agradeço aos 24 deputados que possibilitaram esse avanço”, destacou o parlamentar.

O concurso, que atraiu mais de 50 mil inscritos, oferece um total de 100 vagas para provimento imediato, divididas entre 60 postos para nível superior e 40 para nível médio. Além das vagas diretas, a seleção prevê outras 263 oportunidades para cadastro reserva, marcando a renovação do quadro de servidores da Casa Legislativa após 14 anos de espera.

Os candidatos devem consultar o site oficial da FGV para conferir a lista final de classificados e as convocações individuais para os exames de março. Segundo a presidência da Casa, a expectativa é que, superada esta fase técnica, a convocação e posse dos novos servidores ocorra em breve.