Historiadora Clarissa Desterro lança em Manaus tradução inédita de Wilfred Owen

Manaus/AM - Na tarde desta quinta-feira (5), o espaço Le Lieu, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, foi palco do lançamento de uma obra histórica para a literatura brasileira. A historiadora e escritora manauara Clarissa Desterro apresentou ao público o livro “A velha mentira – poemas da Grande Guerra por Wilfred Owen”, a primeira antologia robusta do poeta britânico traduzida e publicada no Brasil.

O evento reuniu leitores, acadêmicos e entusiastas da história para celebrar a chegada dos versos de Owen, considerado o maior poeta de guerra do século XX. Publicada pela editora Caravana, a obra é fruto de uma pesquisa minuciosa de Clarissa, que aliou sua formação em História pela UFAM ao rigor da tradução literária para preservar o impacto das imagens criadas nas trincheiras europeias há mais de cem anos.

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

O livro apresenta 30 poemas de Wilfred Owen, acompanhados de análises literárias e biográficas. Owen, que morreu em combate aos 25 anos (apenas uma semana antes do fim da Primeira Guerra), é famoso por desconstruir a ideia de "glória" militar, expondo o trauma psicológico e a brutalidade real do conflito.

Durante o lançamento, Clarissa reforçou a importância de trazer esses textos ao português:

“Como tradutora, minha prioridade máxima foi preservar as imagens, a mensagem e as palavras da maneira mais exata que pude. Owen queria expor a futilidade e o horror da guerra para enfrentar a cultura belicosa de sua época”, explicou a autora.

Foto: Liminha Jr. / Portal do Holanda

Especialista nas representações físicas e psicológicas de veteranos de guerra, Clarissa Desterro iniciou seu interesse por Owen ainda na adolescência. Sua pesquisa de graduação investigou a fundo o fenômeno do shell shock (estresse pós-traumático), tema central na obra do poeta.

Além da fluência no inglês, o trabalho de tradução exigiu o domínio de gírias e termos técnicos específicos do contexto de 1914-1918, garantindo que o leitor brasileiro sinta a mesma "visceralidade" presente nos originais.

Foto: Liminha Jr. / Portal do Holanda

Para quem não pôde comparecer ao evento no Le Lieu, Clarissa continua a produzir conteúdo sobre história, cinema e literatura em suas redes sociais, no perfil @clarissadesterro. Entre seus próximos projetos está a tradução da peça clássica “Journey’s End”, de R. C. Sherriff, também inédita no país.

Presente no evento, o conselheiro Érico Desterro expressou o orgulho pela iniciativa da filha e destacou a relevância social da obra. Ele enfatizou que os poemas traduzidos por Clarissa cumprem o papel fundamental de desmistificar a guerra, muitas vezes tratada sob um falso verniz de glória e patriotismo. "O livro desnuda a realidade: jovens perdendo a vida prematuramente e pais perdendo seus filhos. Espero que os leitores reflitam sobre isso", pontuou.

Ao ser questionado sobre uma possível influência sua no projeto, Érico foi enfático ao atribuir todo o mérito à autonomia da autora, lembrando que o livro nasceu naturalmente do encantamento de Clarissa pelo tema durante suas pesquisas como historiadora.

