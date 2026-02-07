Banda da Bica ferve o Largo com homenagem a Paulo Onça





Manaus/AM -A tradicional Banda da Bica 2026 tomou conta do Largo de São Sebastião, trazendo como tema central "Paulo Onça segue vivo em seu cantar", uma emocionante homenagem ao cantor e compositor amazonense que deixou um legado eterno na cultura local.

A concentração teve início às 16h, atraindo uma multidão de foliões que transformaram o entorno do Teatro Amazonas em um tapete colorido de fantasias.

Entre os destaques visuais, a tradicional boneca Kamelia marcou presença, simbolizando a abertura oficial da folia para muitos manauaras.

Para garantir que o público não ficasse parado, a organização escalou um time de artistas renomados. O palco da Bica recebe:

Demônios da Tasmânia e sua irreverência clássica;

As vozes potentes de Márcia Siqueira e Rebecca Grana;

O balanço de Rosivaldo e os Metais de Olinda, trazendo a sonoridade dos carnavais tradicionais.

"O clima aqui é de pura energia. Com cerveja gelada, música de qualidade e essa homenagem ao Paulo Onça, a Bica reafirma por que é uma das bandas mais amadas da cidade", comentou um dos foliões.

Diversidade e Fantasias

O evento se destaca pela criatividade dos foliões, que ocupam o Largo com fantasias que vão do improviso às produções luxuosas. A festa segue durante toda a noite, celebrando a resistência e a alegria do Carnaval de rua de Manaus.