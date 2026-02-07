Tradição e folia: Banda da Difusora celebra 30ª edição neste sábado





Manaus/AM - O Centro Histórico de Manaus se transforma no palco da alegria neste sábado (7). A tradicional Banda da Difusora ganha a Avenida Eduardo Ribeiro para uma celebração histórica: o aniversário de 30 anos de fundação. A estimativa dos organizadores é que o evento atraia um público de 50 mil foliões ao longo do dia, consolidando-se como um dos pilares do Carnaval amazonense.

​

A atmosfera na avenida é de total descontração. Fantasiada de coelhinha e acompanhada de um grupo animado, uma foliã resume o espírito da festa: a ordem é deixar os problemas de lado.

"É para todo mundo se divertir, deixar a tristeza de lado e pensar em outra coisa agora que o Carnaval chegou", celebrou. "A nossa expectativa é de muita alegria e felicidade, mas sempre brincando com segurança e responsabilidade."

As atrações confirmadas para o evento são: Mikael, Forró Ideal, Wanderley Andrade e 40 graus de amor.

Devido à magnitude do evento, a Avenida Eduardo Ribeiro e as vias adjacentes sofrem alterações no fluxo de veículos. Equipes de segurança e agentes de trânsito monitoram a área para garantir que a celebração das três décadas da banda ocorra sem incidentes graves.