Tradição e folia: Banda da Difusora celebra 30ª edição neste sábado
Por Portal Do Holanda
07/02/2026 18h49 — em
Amazonas
Manaus/AM - O Centro Histórico de Manaus se transforma no palco da alegria neste sábado (7). A tradicional Banda da Difusora ganha a Avenida Eduardo Ribeiro para uma celebração histórica: o aniversário de 30 anos de fundação. A estimativa dos organizadores é que o evento atraia um público de 50 mil foliões ao longo do dia, consolidando-se como um dos pilares do Carnaval amazonense.
A atmosfera na avenida é de total descontração. Fantasiada de coelhinha e acompanhada de um grupo animado, uma foliã resume o espírito da festa: a ordem é deixar os problemas de lado.
"É para todo mundo se divertir, deixar a tristeza de lado e pensar em outra coisa agora que o Carnaval chegou", celebrou. "A nossa expectativa é de muita alegria e felicidade, mas sempre brincando com segurança e responsabilidade."
As atrações confirmadas para o evento são: Mikael, Forró Ideal, Wanderley Andrade e 40 graus de amor.
Devido à magnitude do evento, a Avenida Eduardo Ribeiro e as vias adjacentes sofrem alterações no fluxo de veículos. Equipes de segurança e agentes de trânsito monitoram a área para garantir que a celebração das três décadas da banda ocorra sem incidentes graves.
