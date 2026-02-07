Pauini ganha aeródromo revitalizado e iluminação em LED





O Governo do Amazonas entregou, neste sábado (07/02), a obra de recuperação da pista de pouso e decolagem de Pauini, município localizado a 923 quilômetros de Manaus. A intervenção, realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) em parceria com a prefeitura local, visa garantir segurança em voos de emergência, transporte de suprimentos e mobilidade para os moradores.

Com 1,2 quilômetro de extensão, a estrutura recebeu terraplenagem, pavimentação completa, sinalização e cerca operacional. Segundo o governador Wilson Lima, a obra é estratégica para enfrentar o isolamento geográfico, agravado durante os períodos de seca severa.

"Pauini sofria limitações de acesso pelo rio na estiagem. Agora, conectamos o município ao restante do estado com segurança para pousos e decolagens", destacou o governador. A obra faz parte de um plano de investimentos que já alcançou 11 aeródromos no interior desde 2019.

Modernização e Urbanismo Além do aeródromo, a agenda na Calha do Purus incluiu:

Iluminação Pública: Pauini recebeu 710 pontos de LED através do programa Ilumina+ Amazonas, substituindo lâmpadas antigas por tecnologia mais eficiente e segura.

Pavimentação em Boca do Acre: No município vizinho, foi entregue a primeira etapa do Asfalta Amazonas e assinada a ordem de serviço para a continuidade das obras nas vias urbanas.