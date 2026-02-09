Motorista invade contramão e tenta derrubar policial durante fuga em Manaus





Manaus/AM - Uma perseguição em alta velocidade mobilizou as autoridades de trânsito de Manaus na madrugada da última sexta-feira (6). Um jovem de 23 anos, conduzindo um Chevrolet Onix, protagonizou uma fuga arriscada que atravessou bairros das zonas Oeste e Norte após avistar uma blitz da Operação Lei Seca na Avenida do Turismo, no Tarumã.

Ao perceber a fiscalização do Detran-AM, o condutor desobedeceu à ordem de parada, mudou o sentido da via e passou a dirigir na contramão. Durante a fuga, um batedor do BPTran passou a seguir o veículo. Segundo os agentes, o motorista tentou derrubar o policial militar com manobras bruscas.

A perseguição seguiu em direção ao bairro Novo Israel, onde pedestres quase foram atropelados pela velocidade excessiva do veículo.

A fuga só terminou no bairro Colônia Terra Nova, na Avenida Tenente Roxana Bonessi (próximo ao Igarapé do Passarinho). O condutor perdeu o controle do Onix e estourou os dois pneus traseiros, permitindo a abordagem.

O jovem responderá penalmente e administrativamente pelas manobras e pela desobediência.