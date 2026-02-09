Amazonas condenado ao isolamento





A nova lei ambiental mal entrou em vigor — e a BR-319 já é empurrada, outra vez, para o lugar de exceção. O recado é simples: o isolamento do Amazonas continuará sendo "administrado".

Logo no primeiro passo, a lei já revela um velho vício: vale para quase tudo, menos para a Amazônia quando o tema é integração real.

A BR-319, que existe, é usada e sustenta a vida de quem não pode esperar por soluções perfeitas, volta a ser empurrada para o “rito comum”, para o “depois”, para o “falta decreto”. O discurso muda, mas o destino imposto ao Estado do Amazonas permanece o mesmo.

O contraste salta aos olhos. Na Foz do Amazonas, mesmo diante de incidentes e vazamentos, o Brasília fala em ajustes, mitigação, continuidade responsável. Quando o interesse é energético e bilionário, o risco é administrável. Quando o interesse é romper o isolamento de uma população inteira, o risco vira pretexto.

A rodovia degradada segue funcionando sem controle, sem presença permanente do Estado e sem fiscalização estruturada. A obra que permitiria justamente ordenar, fiscalizar e proteger continua tratada como ameaça abstrata, sempre futura, sempre adiada.