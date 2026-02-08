Ministério da Cultura aponta Parintins como referência cultural do Brasil





Manaus/AM - O Boi-Bumbá Caprichoso recebeu, neste sábado (7), a visita do coordenador do Escritório do Ministério da Cultura (MinC) no Amazonas, Ruan Octávio, no Curral Zeca Xibelão, em Parintins. Em agenda institucional no município, o representante do ministério conheceu de perto a estrutura do bumbá, a dinâmica de produção artística e o trabalho desenvolvido pelos diversos segmentos que compõem o espetáculo apresentado no Festival de Parintins.

Durante a visita, Ruan Octávio percorreu os espaços do curral, acompanhou atividades da Escolinha de Arte e observou a preparação dos grupos responsáveis pela realização do espetáculo. O coordenador destacou a força cultural de Parintins e afirmou, em eventos nacionais, considerar o município como a capital brasileira da cultura, ressaltando a preservação das tradições e a formação artística contínua da população local.

O presidente do Conselho de Arte do Caprichoso, Ericky Nakanome, avaliou a presença do Ministério da Cultura como um reconhecimento institucional e reforçou a importância das políticas públicas de incentivo cultural para a realização do Festival Folclórico e das ações sociais desenvolvidas pelo bumbá ao longo do ano. Segundo ele, mecanismos como a Lei Rouanet são fundamentais para o fortalecimento da festa e para a manutenção das atividades culturais e educativas em Parintins.