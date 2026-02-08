   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Prefeitura debate Plano Municipal de Saneamento Básico em audiência pública

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 19h51 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realiza, nesta segunda-feira (9), às 15h, a audiência pública de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) da capital. A iniciativa é coordenada pela Controladoria-Geral do Município (CGM) e tem como objetivo apresentar e discutir as diretrizes que irão nortear as políticas públicas de saneamento da cidade.

O encontro acontece no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste. A audiência é aberta ao público e busca ampliar a participação social no processo de construção do plano.

O PMSB representa um marco histórico para Manaus, por ser o primeiro instrumento a integrar, de forma conjunta, os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. O plano servirá como ferramenta estratégica para orientar as ações de saneamento básico nos próximos anos.

A audiência pública será realizada às 15h, no auditório da prefeitura, situado na avenida Brasil, nº 2.971, bairro Compensa. Mais informações podem ser obtidas junto à Controladoria-Geral do Município, por meio do assessor responsável Oliveira Júnior, pelo telefone (92) 98484-0705 ou pelo e-mail [email protected].

Bastidores da Política - Omar, David, Wilson - personagens de um mapa eleitoral em construção Bastidores da Política
Omar, David, Wilson - personagens de um mapa eleitoral em construção

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Reprodução

08/02/2026

Ministério da Cultura aponta Parintins como referência cultural do Brasil

Foto: Reprodução

08/02/2026

Av. Autaz Mirim recebe reaterro para garantir segurança e pavimentação

08/02/2026

"Carnaval é para todos": cadeirante participa da folia no Boulevard com a mãe

08/02/2026

População lincha homem acusado de atacar idosa no bloco do Boulevard; vídeo

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

08/02/2026

Homem é morto com pelo menos 10 tiros no Beco Pantanal

Foto: Reprodução

08/02/2026

Abrigo que pegou fogo em Parintins abrigava oito crianças; Prefeitura garante segurança

Foto: Reprodução

08/02/2026

Suposto pistoleiro é morto durante confronto com a polícia no bairro Cidade de Deus

Foto: Reprodução

08/02/2026

Motociclista morre e passageira fica ferida após acidente no Novo Aleixo

08/02/2026

Vídeos mostram intensidade de incêndio que atinge abrigo de crianças em Parintins

Foto: Reprodução

08/02/2026

Incêndio de grandes proporções atinge abrigo de crianças em Parintins

Foto: Reprodução

08/02/2026

Mercado de trabalho: Sine Amazonas divulga 181 vagas para segunda-feira

Foto: Reprodução

08/02/2026

Confira novos endereços das unidades móveis de Saúde da Mulher em Manaus

Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

08/02/2026

Chuvas e lixo abrem cratera e mobilizam obra emergencial na Cidade Nova

Foto: Reprodução

08/02/2026

Professor da Ufam morto no Lago Azul era referência nacional em pesquisas com abelhas

Thiago da Silva Aquino - Foto: Divulgação

08/02/2026

Jovem que teve 90% do corpo queimado em incêndio de barco no Solimões morre em Manaus

Foto: Arquivo Portal do Holanda

08/02/2026

Jovem morre ao ter motocicleta atingida por carro na Av. Torquato Tapajós

Céu carregado - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

08/02/2026

Chuva forte atinge todo o Amazonas neste domingo, alerta Inmet

Foto: Divulgação/Rutaca Airlines

08/02/2026

Manaus volta a ter voo direto para a Venezuela

Vagas para várias áreas - Foto: Divulgação

08/02/2026

Sine Manaus oferta 296 vagas de empregos em diversas áreas

Sufoco é grande - Foto: Freepik Ilustrativa

08/02/2026

Moradores do Vieiralves sofrem com falta de água há três dias e cobram concessionária

08/02/2026

'Abandonados', moradores se mobilizam para tapar crateras em estrada no Iranduba

Foto: Divulgação

08/02/2026

Bairros e comunidade ficarão sem energia nesta segunda-feira em Manaus

Foto: Elsa Palito/Greenpeace Brasil/Divulgação

07/02/2026

Ibama multa Petrobras em R$ 2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas

07/02/2026

Paraquedista passa por susto após equipamento principal não abrir em Manaus

07/02/2026

Repórter do Portal do Holanda é intimidado por seguranças na Banda da Difusora; vídeo

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

07/02/2026

Banda da Bica ferve o Largo com homenagem a Paulo Onça

07/02/2026

Tradição e folia: Banda da Difusora celebra 30ª edição neste sábado

Foto: Divulgação

07/02/2026

Pauini ganha aeródromo revitalizado e iluminação em LED

Foto: Reprodução

07/02/2026

Chuvas provocam interdição total na BR-230 no Amazonas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!