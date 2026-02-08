Prefeitura debate Plano Municipal de Saneamento Básico em audiência pública





Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realiza, nesta segunda-feira (9), às 15h, a audiência pública de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) da capital. A iniciativa é coordenada pela Controladoria-Geral do Município (CGM) e tem como objetivo apresentar e discutir as diretrizes que irão nortear as políticas públicas de saneamento da cidade.

O encontro acontece no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste. A audiência é aberta ao público e busca ampliar a participação social no processo de construção do plano.

O PMSB representa um marco histórico para Manaus, por ser o primeiro instrumento a integrar, de forma conjunta, os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. O plano servirá como ferramenta estratégica para orientar as ações de saneamento básico nos próximos anos.

A audiência pública será realizada às 15h, no auditório da prefeitura, situado na avenida Brasil, nº 2.971, bairro Compensa. Mais informações podem ser obtidas junto à Controladoria-Geral do Município, por meio do assessor responsável Oliveira Júnior, pelo telefone (92) 98484-0705 ou pelo e-mail [email protected].