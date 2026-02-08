População lincha homem acusado de atacar idosa no bloco do Boulevard; vídeo





Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi agredido por populares na tarde deste domingo (8) na Avenida Álvaro Monteiro Maia, no Centro de Manaus, conhecida como Boulevard, durante o bloco de carnaval que acontecia no local. Segundo informações de testemunhas, ele teria sido flagrado agredindo uma senhora, o que provocou a reação imediata da população. A situação gerou tumulto e o suspeito foi espancado pelos presentes.

A Polícia Militar foi acionada e utilizou choque para conter a confusão e acalmar o homem. Após receber atendimento, ele foi liberado pelas autoridades.

Até o momento, não há detalhes sobre a identidade do suspeito ou sobre o estado de saúde da mulher, nem se houve registro formal de ocorrência.