Av. Autaz Mirim recebe reaterro para garantir segurança e pavimentação





Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), deu continuidade neste domingo (8) às obras emergenciais de manutenção da rede de drenagem profunda e recuperação viária na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. A intervenção avançou para a fase de reaterro, etapa essencial para recompor o trecho danificado e preparar a via para a aplicação da massa asfáltica.

Na etapa atual, cerca de cem carradas de barro estão sendo depositadas para elevar o nível da via ao padrão exigido, garantindo estabilidade à base e viabilizando a pavimentação. A ação ocorre após a substituição dos antigos tubos por novas tubulações de concreto armado, mais resistentes e compatíveis com o volume de água da chuva na região.

O prefeito em exercício e secretário municipal de Obras, Renato Junior, ressaltou que o avanço do serviço foi possível graças às condições climáticas favoráveis e ao trabalho contínuo das equipes. “Tivemos dois dias de sol e mantivemos nossas equipes de plantão, inclusive no fim de semana, o que nos deu a condição de intensificar os serviços. Estamos avançando com responsabilidade para devolver essa via totalmente recuperada e segura para a população”, afirmou.

Segundo a Seminf, os danos na avenida foram causados por construções irregulares sobre a rede de drenagem e pelo descarte irregular de lixo, fatores que comprometeram o sistema e aumentaram os problemas durante o período chuvoso. Além do reaterro, a obra inclui contenção de talude com técnica de rip-rap, nova drenagem superficial, meio-fio, sarjeta, calçada e construção de uma nova caixa coletora. A previsão é de que a Seminf continue atuando de forma contínua até a conclusão total dos serviços, garantindo a retomada da trafegabilidade com segurança.