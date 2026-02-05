   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Criança é arremessada de janela por padrasto no Amazonas; mãe é presa

Por Portal Do Holanda

05/02/2026 19h53 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- Uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), via 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), resultou na prisão em flagrante de uma jovem de 21 anos pelo crime de tortura qualificada. O caso ocorreu na comunidade Fazendinha, zona rural de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), e choca pela gravidade das agressões contra uma criança de apenas seis anos.

O principal agressor, um homem de 25 anos e padrasto da vítima, é acusado de ter arremessado o menino pela janela da residência durante um acesso de raiva. Ele segue foragido e está sendo procurado pelas autoridades.

As investigações, lideradas pelo delegado Rodrigo Monfroni, começaram após o pai biológico da criança apresentar à polícia um vídeo gravado pelo avô materno do menino. As imagens mostram a criança chorando desesperadamente logo após ter sido atirada para fora da casa.

Mesmo diante da gravidade do estado do filho, a mãe tomou decisões que, segundo a polícia, configuram tortura por omissão:

Negligência médica: Em vez de levar o filho ao hospital, a mulher procurou um rezador na comunidade.

Convivência com o agressor: Após o atendimento tradicional, ela retornou com a criança ferida para a mesma casa onde morava o padrasto.

“A equipe policial encontrou a criança em estado preocupante. Exames médicos confirmaram fratura no braço esquerdo e dores intensas, sem qualquer tipo de imobilização. O menino relatou que as agressões eram frequentes”, afirmou o delegado Monfroni.

O caso foi tipificado como tortura-castigo qualificada por lesão corporal grave. De acordo com a autoridade policial, a mãe é responsabilizada porque, além de permitir o sofrimento contínuo do filho, deixou de buscar o socorro médico adequado, prolongando o dano físico e mental da vítima.

A mulher permanece presa e à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do padrasto seja repassada de forma anônima via disque-denúncia. A criança deve receber acompanhamento dos órgãos de proteção à infância e assistência médica especializada.

Bastidores da Política - Xandão sem disfarces Bastidores da Política
Xandão sem disfarces

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


05/02/2026

Historiadora Clarissa Desterro lança em Manaus tradução inédita de Wilfred Owen

Foto: Divulgação

05/02/2026

Aleam publica resultado definitivo de concurso; veja próximas fases

Foto: Reprodução

05/02/2026

Coren-AM diz que registro de técnica do caso Benício segue suspenso

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

05/02/2026

Amazonprev: Decisão suspende envio de consignados ao Banco Master

Foto: Divulgação

05/02/2026

Cruzamento das avenidas Brasil e Coronel Teixeira será fechado nesta sexta

Foto: Divulgação

05/02/2026

Amazonas aprova quase 3 mil candidatos no Sisu

Jhully Angel Alves da Silva, Lohanny Letícia Brandão Batista, Ana Beatriz Barros de Araújo, Andrew Miguel, Ely da Silva Lima Filho e Felipe Moreira de Castro - Foto: Divulgação

05/02/2026

PC pede ajuda para localizar seis adolescentes desaparecidos em Manaus

Foto: Divulgação

05/02/2026

Sine Manaus recruta para vagas no Nordeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Foto: Reprodução/Freepik

05/02/2026

Começa hoje a Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 em Manaus; saiba mais

05/02/2026

Jaguatirica é flagrada "descansando" em cima de muro no Amazonas; vídeo

Temporal a vista - Foto: Thaís Menezes/Portal do Holanda

05/02/2026

Manaus e o interior recebem alerta de temporal nesta quinta-feira

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

05/02/2026

Semsa convoca profissionais do Mais Médicos para início das atividades

Foto: Divulgação/Aleam

05/02/2026

FGV divulga resultado definitivo do concurso da Aleam nesta quinta

Foto: Reprodução/Prefeitura de Coari

05/02/2026

Aeroporto de Coari tem operações interrompidas para ampliação da pista

Fiscalização achou uma série de irregularidades - Foto: Divulgação

05/02/2026

Procon-AM autua Hospital Hapvida por irregularidades no atendimento

Foto: Reprodução

05/02/2026

Justiça Eleitoral manda substituir mais da metade dos vereadores de Manaquiri após cassação

Vítima morreu no hospital - Foto: Divulgação

05/02/2026

Homem morre no hospital após ser atropelado por ônibus no Terra Nova

Foto: Arquivo/Agência Brasil

05/02/2026

Ministério da Saúde abre 33 vagas para médicos especialistas no Amazonas

Curso é gratuito - Foto: Divulgação

05/02/2026

Inscrições em curso de cuidador de idosos começa na próxima semana em Manaus

05/02/2026

Militar da Marinha que morreu atropelado por carreta no Distrito é identificado

Vítima morreu na hora - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

05/02/2026

Militar morre esmagado por carreta a caminho do trabalho no Distrito Industrial

Pesquisa de preçosFoto: Divulgação

05/02/2026

Café e tomate elevam preço da cesta básica em fevereiro em Manaus

Manutenção - Foto: Divulgação

05/02/2026

Veja onde faltará energia nesta sexta-feira em Manaus

Dom e Bruno - Foto: Divulgação

05/02/2026

Julgamento dos réus pela morte de Bruno e Dom é transferido para Manaus

Foto: Divulgação

05/02/2026

Carro cai em cratera em Manaus e deixa idosa ferida

Foto: Divulgação

04/02/2026

Falha da Águas de Manaus trava drenagem e provoca alagamentos na Constantino Nery

Foto: Divulgação

04/02/2026

Ipaam anula multa e libera obras de novo aterro sanitário em Manaus

Foto: Elsa Palito/Greenpeace Brasil/Divulgação

04/02/2026

Petrobras recebe aval da ANP para retomar perfuração na Foz do Amazonas

Foto: Divulgação

04/02/2026

Alvará 2026 vence nesta quinta-feira em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!