Semsa convoca profissionais do Mais Médicos para início das atividades





Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus convocou quatro novos bolsistas do programa federal “Mais Médicos para o Brasil” para atuação na rede municipal de saúde. Os profissionais foram selecionados na quinta chamada do 41º ciclo do projeto e devem se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) até o dia 13 de fevereiro para os procedimentos admissionais.

O chamamento contempla médicos com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM), formados em instituições brasileiras ou com diploma revalidado no país. A relação dos convocados consta no resultado final do ciclo, publicado pelo Ministério da Saúde, conforme o edital Saps e Sgtes/MS nº 7/2025. A convocação também foi divulgada no Diário Oficial do Município.

Como parte do processo pré-admissional, os profissionais precisam confirmar interesse na vaga por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) do Ministério da Saúde. Em seguida, devem realizar cadastro e enviar a documentação exigida, em formato digital, pelo site da Semsa. Entre os documentos solicitados estão identidade, CPF, inscrição no PIS/Pasep, diploma de Medicina e registro no CRM.

Após o envio on-line, os médicos devem comparecer presencialmente à sede da Semsa, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, levando os documentos originais para conferência. A secretaria informou que a entrega deve ser feita pessoalmente pelo bolsista, sem possibilidade de representação por terceiros, e o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

CONFIRA A LISTA DOS CONVOCADOS: