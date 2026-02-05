Manaus e o interior recebem alerta de temporal nesta quinta-feira





Manaus/AM – O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Amazonas nesta quinta-feira (5). A previsão indica precipitações de até 30 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 60 km/h, com risco de alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.

O aviso segue válido até sexta-feira (6). A população deve evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas e desligar aparelhos elétricos durante tempestades.

Também é recomendado não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. O mês de fevereiro tende a ser mais chuvoso que a média histórica no estado, e já nos primeiros dias foram registrados alagamentos e transtornos em Manaus.