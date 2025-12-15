   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Justiça concede liberdade provisória ao vereador Rosinaldo Bual

Por Portal Do Holanda

15/12/2025 19h12 — em
Manaus


Foto: Divulgação

O vereador Rosinaldo Bual (Agir), preso há dois meses como alvo da Operação Face Oculta, do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), obteve liberdade provisória nesta segunda-feira (15). A decisão unânime foi proferida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) após o julgamento do habeas corpus, relatado pelo desembargador Jorge Lins.

Bual e sua assessora haviam sido detidos na operação que investiga irregularidades.

Apesar de deixar o cárcere, a liberdade do parlamentar está condicionada a uma série de medidas cautelares impostas pelo magistrado. Entre as determinações mais significativas, Rosinaldo Bual deverá:

Permanecer afastado do cargo de vereador.

Estar proibido de acessar ou frequentar as dependências da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Não manter contato com nenhum dos demais acusados no processo.

Utilizar tornozeleira eletrônica.

Entregar seu passaporte em até 24 horas.

Estar impedido de se ausentar de Manaus sem prévia autorização judicial.

As restrições impedem, na prática, que o vereador exerça suas funções enquanto o processo judicial segue em andamento.

Bastidores da Política - Quando o judiciário não faz justiça e afeta vidas na Amazônia Bastidores da Política
Quando o judiciário não faz justiça e afeta vidas na Amazônia

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Manaus

+ Manaus


Foto: Divulgação

15/12/2025

Inscrições para concursos da CGM e Semmas são prorrogadas

Foto: Arquivo/Agência Brasil

10/12/2025

IBGE encerra inscrições do concurso nesta quinta; há vagas no Amazonas

Foto: Divulgação

06/12/2025

Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE encerram na próxima semana

04/12/2025

Wilson Lima não descarta ficar até final do mandato

03/12/2025

Tadeu de Souza rompe silêncio e fala sobre chance de substituir Wilson Lima em 2026

Foto: Divulgação

26/11/2025

Vereadores aprovam contas do primeiro ano de gestão de David Almeida

Foto: Divulgação/CMM

17/11/2025

Câmara aprova reforma da Previdência em 2º turno em Manaus

Foto: Reprodução

17/11/2025

CMM aprova mudança no regimento e libera sessões virtuais e híbridas

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

14/11/2025

Alberto Neto confirma pré-candidatura ao Senado nas Eleições de 2026

14/11/2025

David Almeida confirma filha Aryel como vice na chapa de Omar para 2026; vídeo

Foto: Divulgação

14/11/2025

David Almeida critica Alberto Neto e Amom Mandel por falta de investimentos em Manaus

Foto: Divulgação

11/11/2025

Ex-prefeito de Barcelos tem contas de 2017 rejeitadas e pode ficar inelegível

Foto: Divulgação/IMMU

10/11/2025

CMM analisa projeto que cria postos de saúde em terminais de ônibus de Manaus

Provas acontecem no dia 7 de dezembro - Foto: Freepik

06/11/2025

Inscrições para concurso da Semed Manaus encerram nesta quinta-feira

Rosinaldo Bual, do Agir - Foto: Divulgação

06/11/2025

Câmara de Manaus barra pedido de cassação de vereador preso por "rachadinha"

Foto: Divulgação

05/11/2025

Servidores municipais só poderão se aposentar após os 65 anos; entenda

Foto: Divulgação/CMM

05/11/2025

Câmara de Manaus aprova reforma da Previdência em 1ª votação

Foto: Divulgação/Secom

23/10/2025

Remoção de flutuantes custará R$ 25 milhões, diz Prefeitura de Manaus

Foto: Divulgação/CMM

18/10/2025

Caio André reassume vaga na CMM, mas deve voltar à Secretaria de Cultura

Foto: Divulgação/CMM

13/10/2025

Professora Jacqueline deixa CMM e assume cargo de deputada estadual

Foto: Divulgação / Instagram

08/10/2025

Silas Câmara nega rumores de afastamento do mandato e de adesão a campanha

Foto: Divulgação

07/10/2025

David Almeida passa mal e é afastado para repouso

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

30/09/2025

Decisão do STF mantém Amazonas com oito deputados federais nas eleições de 2026

Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho - Foto: X

28/09/2025

Ministro dos Portos chega ao Amazonas nesta segunda para inauguração de portos e anúncio de investimento

Foto: Reprodução

20/08/2025

Sinésio Campos é vaiado é vaiado em evento da Ufam

16/08/2025

Homenagem aos Bombeiros vira troca de acusações na CMM; veja vídeo

Foto: Divulgação

16/08/2025

Fapeam lança edital para pesquisas científicas voltadas a desafios globais; saiba mais

Atendimento Sine - Foto: João Viana / Semcom

28/07/2025

Sine Manaus oferece 504 vagas de emprego nesta terça

Foto: Ricardo Machado / Secretaria-geral da Vice-governadoria

23/07/2025

Vice-governador Tadeu de Souza diz não ter "projeto pessoal" para 2026


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!