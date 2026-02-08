Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha





Machucar um animal indefeso não é sinal de força, nem de autoridade. É sinal de falha profunda de valores. Quem agride quem não pode se defender mostra que algo essencial se perdeu: o respeito à vida. E esse respeito não depende de lei, ideologia ou opinião. É o mínimo para qualquer convivência civilizada.

Por isso, a comoção não é exagero. A indignação é justa. Quando as pessoas se manifestam, pedem investigação rápida e punição, estão dizendo algo simples: não aceitamos a maldade como algo normal. O silêncio, nesse caso, seria cumplicidade.

Adolescentes são suspeitos de torturar cão Orelha em SC; animal precisou ser sacrificado