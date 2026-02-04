Xandão sem disfarces





Alexandre de Moraes é daqueles cujo saber jurídico e trajetória acadêmica o credenciaram à indicação para o Supremo Tribunal Federal. Sua formação e capacidade técnica não estão em debate.

_______________________________________________________________________________________________________

O que se discute, neste momento, é a falta de equilíbrio e disposição, sem disfarces, de defesa da instituição que representa. A soberba que ele revela desfaz a imagem que o país criou dele como guardião da democracia.

Ao rejeitar um código de conduta para magistrados, tenta se colocar acima de todos, como se a capa preta o tornasse um ser supremo.

Não é verdade, como tenta justificar Moraes, que "a magistratura já está submetida a um dos regimes mais rigorosos de restrições da administração pública, e que a crítica crescente revela uma escalada de desconfiança generalizada".

Ninguém prova que ministros julgam processos em que parentes são partes. O problema é outro: a existência de condutas e relações que, embora nem sempre ilegais, são incompatíveis com o grau de reserva, distanciamento e prudência exigidos de um juiz.

A ética judicial não se resume ao cumprimento literal de normas processuais. Ela envolve percepção institucional, sensibilidade republicana e a capacidade de reconhecer que certos comportamentos corroem a confiança pública. Quando essa dimensão é ignorada, a resposta técnica soa insuficiente e defensiva.

Ao fugir do enfrentamento direto desse debate, Moraes (e com ele a maioria dos ministros do Supremo) perde a oportunidade de liderar pelo exemplo.

Em um momento de desgaste da Corte, o que se espera não é a reafirmação de regras conhecidas, mas um compromisso claro com limites objetivos de conduta e com práticas que afastem qualquer dúvida sobre a imparcialidade e a integridade da instituição.