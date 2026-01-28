O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra





PROVA ILÍCITA: MPE recomenda e juiz arquiva inquérito relacionado à eleição de 2024, em Parintins

A decisão da Justiça Eleitoral em Parintins, que arquivou inquérito relacionado às eleições de 2024 com base na ilicitude da prova, merece registro. O caso envolvia gravação clandestina realizada em ambiente privado, sem autorização judicial, o que inviabiliza a continuidade de qualquer investigação.

Não se trata de absolver condutas nem de enfraquecer o controle do processo eleitoral. Trata-se de algo mais elementar: o Estado não pode investigar violando a Constituição.

Quando a prova é ilegal, não há justa causa para seguir adiante. Decisões como essa lembram que órgãos de controle exercem funções essenciais, mas não ilimitadas.