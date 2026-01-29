Governo protege a floresta, mas despreza quem vive na Amazônia
Por Raimundo de Holanda
Bastidores da Política
- O mundo voltou a falar em tomar território, controlar riqueza e mandar em espaço estratégico. A Amazônia está no centro dessa disputa.
- A verdade é simples: terra só é respeitada quando tem dono presente. E dono, no caso, é o Estado funcionando de verdade.
- Até agora ninguém ameaçou de forma clara tomar a Amazônia, é verdade. Mas quem conhece a história sabe: lugar grande, rico e abandonado sempre entra no radar de quem pensa em mandar no mundo.
País grande não pensa pequeno: quer terra, quer estrada, quer minério, quer poder. A Groenlândia entrou nesse jogo, e todo mundo viu. Mas pouca gente percebe que a Amazônia tem tudo o que essas potências procuram.
A Amazônia é enorme, rica, cheia de minério, água, floresta e posição estratégica. É valiosa demais para passar despercebida.
Quem mora aqui sabe: governo diz que empacar o desenvolvimento da região é proteger a floresta, mas não protege o povo.
A floresta fica intocada no papel, enquanto o caboclo fica isolado, sem oportunidade, sem ligação com o resto do país. Estrada vira pecado, desenvolvimento vira crime e falar de riqueza vira tabu.
A maior ameaça à Amazônia, hoje, não vem de fora — vem de dentro, da falta de projeto, da ausência de estrada, de trabalho e de futuro.
Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.