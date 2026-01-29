Governo protege a floresta, mas despreza quem vive na Amazônia





País grande não pensa pequeno: quer terra, quer estrada, quer minério, quer poder. A Groenlândia entrou nesse jogo, e todo mundo viu. Mas pouca gente percebe que a Amazônia tem tudo o que essas potências procuram.

A Amazônia é enorme, rica, cheia de minério, água, floresta e posição estratégica. É valiosa demais para passar despercebida.

Quem mora aqui sabe: governo diz que empacar o desenvolvimento da região é proteger a floresta, mas não protege o povo.

A floresta fica intocada no papel, enquanto o caboclo fica isolado, sem oportunidade, sem ligação com o resto do país. Estrada vira pecado, desenvolvimento vira crime e falar de riqueza vira tabu.

A maior ameaça à Amazônia, hoje, não vem de fora — vem de dentro, da falta de projeto, da ausência de estrada, de trabalho e de futuro.