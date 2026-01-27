Crítica não pode ser confundida com ataque à democracia





O que está acontecendo é uma inversão perigosa. Em vez de o debate público se apoiar em fatos e responsabilidades, alguns conceitos passaram a ser usados como escudos. “Democracia”, “instituições” e “interesse público” viraram palavras vagas, acionadas conforme a conveniência, muitas vezes para afastar questionamentos incômodos.

O Brasil vive uma crise que vai além da política ou das instituições. O país está confuso. Há uma sensação generalizada de que ninguém mais sabe exatamente o que pode ou não pode, o que é crítica legítima e o que está sendo tratado como ataque à democracia.

É inegável que existe um desgaste institucional. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, passou a ocupar um espaço cada vez maior no debate público e, com isso, tornou-se mais exposto a críticas. Isso, por si só, não deveria ser um problema. Em qualquer democracia, instituições fortes convivem com questionamentos. O problema começa quando toda crítica passa a ser vista como ameaça ao Estado Democrático de Direito.

Essa confusão atinge em cheio o jornalismo. Profissionais que divulgam fatos, documentos ou denúncias — para que sejam apurados pelas autoridades competentes — acabam rotulados como irresponsáveis ou até como inimigos da democracia. Mas fiscalizar o poder não enfraquece o Estado de Direito. Pelo contrário: é um de seus pilares.