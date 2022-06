Buscas por indigenista e jornalista britânico desaparecidos são retomadas no Amazonas

Nessa segunda-feira, dois homens, identificados como “Jânio e Churrasco”, chegaram a ser presos pela PF e levados para prestar depoimentos. Um deles, Churrasco, havia marcado um encontro com os desaparecidos na comunidade onde eles foram vistos pela última vez no domingo, mas o homem não estava lá para recebê-los.

O indigenista já vinha sofrendo ameaças e segundo testemunhas, ele e o jornalista chegaram a ser intimidados por homens armados no último fim de semana durante a visita ao Vale do Javari.

Bruno e Dom tinham acabado de sair da comunidade ribeirinha São Rafael onde foram encontrar um líder comunitário e sumiram a caminho do município de Atalaia do Norte.

Manaus/AM – A força-tarefa montada para atuar nas buscas pelo indigenista da Funai, Bruno Araújo Pereira, e pelo jornalista inglês do jornal The Guardian, Dom Phillips, continuam nesta terça-feira (7), na região do município de Atalaia do Norte, onde a dupla desapareceu desde a manhã de domingo (5).

