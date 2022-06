PF encontra material orgânico 'aparentemente humano' em rio durante buscas por Dom Phillips e Bruno

As amostras coletadas vão ser comparadas com o material genético da família dos desaparecidos.

A Polícia Federal encontrou material orgânico "aparentemente humano" no rio, próximo ao porto de Atalaia do Norte, no Amazonas, durante as buscas por Dom Phillips e Bruno Pereira. O jornalista e o indigesnista estão desaparecidos desde domingo (5).

