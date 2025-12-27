   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Confira os bairros que ficarão sem energia neste domingo em Manaus

Por Portal Do Holanda

27/12/2025 23h11 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Quatro bairros de Manaus serão impactados pela falta de energia neste domingo (28), devido a uma manutenção programada da empresa Amazonas Energia. Confira a lista abaixo. 

Distrito Industrial I - 09h às 16h30 - Avenida Cupiúba e adjacências.

Morro da Liberdade - 08h30 às 16h30 - Rua São Benedito com Rua José Chevalier e adjacências.

Petrópolis - 09h às 16h30 - Rua Coronel Miranda Reis com rua Cel. Ferreira de Araújo e adjacências.

Tarumã - 07h às 15h - Avenida do Turismo com Estrada do Aeroporto e adjacências.

Amazônia: floresta em pé. Oportunidades, não

