Confira os bairros que ficarão sem energia neste domingo em Manaus
Por Portal Do Holanda
27/12/2025 23:11:20
27/12/2025 23h11 — em
Amazonas
Manaus/AM - Quatro bairros de Manaus serão impactados pela falta de energia neste domingo (28), devido a uma manutenção programada da empresa Amazonas Energia. Confira a lista abaixo.
Distrito Industrial I - 09h às 16h30 - Avenida Cupiúba e adjacências.
Morro da Liberdade - 08h30 às 16h30 - Rua São Benedito com Rua José Chevalier e adjacências.
Petrópolis - 09h às 16h30 - Rua Coronel Miranda Reis com rua Cel. Ferreira de Araújo e adjacências.
Tarumã - 07h às 15h - Avenida do Turismo com Estrada do Aeroporto e adjacências.
