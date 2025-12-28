Manicoré e Novo Aripuanã estão sob alerta de temporais neste domingo





Manaus/AM - Os municípios de Manicoré e Novo Aripuanã estão sob alerta de chuvas intensas na manhã deste domingo, (28).

Segundo os dados da Defesa Civil do Amazonas, há muitas nuvens de chuva na região, com chance de pancadas moderadas a fortes.

O evento pode trazer ainda raios, ventos fortes e causar alagamentos em áreas mais baixas ou vulneráveis. Neste período, as recomendações são:

- Evite sair de casa durante a chuva.

- Não entre em contato com água de alagamento — ela pode estar suja e causar doenças.

- Siga as orientações da Defesa Civil e fique atento ao plano de emergência da sua cidade.

O alerta é válido até às 9h, mas pode se estender devido a instabilidade da região. Moradores precisam ficar em alerta e em caso de perigo, a Defesa Civil deve ser acionada.