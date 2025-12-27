   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Manifestação pede justiça por morte de enfermeiro arrastado por micro-ônibus em Manaus

Por Portal Do Holanda

27/12/2025 21h55 — em
Amazonas


Foto: Reprodução/Facebook

Manaus/AM - Familiares e amigos irão se reunir em uma manifestação, para pedir Justiça pela morte do enfermeiro Gabriel Melo, 28, que foi vítima de um atropelamento por um micro-ônibus do transporte especial, em Manaus. 

O comunicado da manifestação foi divulgado pelo pai de Gabriel. “Convocamos todos para manifestação popular que será realizada no local onde tudo ocorreu, Av. Grande Circular, em frente ao posto Atem”, diz a publicação. O encontro está marcado para às 10h.  

O acidente - Gabriel era enfermeiro em um hospital particular e também atuava como professor de UTI. O jovem morreu após ser arrastado por um micro-ônibus do transporte especial no dia 4 de dezembro de 2025, no bairro Tancredo Neves. A vítima estava a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu. 

Segundo testemunhas, Gabriel estava na garupa de uma motocicleta de app parado em um semáforo, quando o micro-ônibus atingiu o veículo e outro carro. A condutora alegou à polícia que o veículo apresentou falhas nos freios, e acabou descendo a via desgovernado. 

O caso segue sendo investigado.

Foto: Reprodução/Facebook

Bastidores da Política - Amazônia: floresta em pé. Oportunidades, não Bastidores da Política
Amazônia: floresta em pé. Oportunidades, não

ASSUNTOS: Amazonas

