Manifestação pede justiça por morte de enfermeiro arrastado por micro-ônibus em Manaus





Manaus/AM - Familiares e amigos irão se reunir em uma manifestação, para pedir Justiça pela morte do enfermeiro Gabriel Melo, 28, que foi vítima de um atropelamento por um micro-ônibus do transporte especial, em Manaus.

O comunicado da manifestação foi divulgado pelo pai de Gabriel. “Convocamos todos para manifestação popular que será realizada no local onde tudo ocorreu, Av. Grande Circular, em frente ao posto Atem”, diz a publicação. O encontro está marcado para às 10h.

O acidente - Gabriel era enfermeiro em um hospital particular e também atuava como professor de UTI. O jovem morreu após ser arrastado por um micro-ônibus do transporte especial no dia 4 de dezembro de 2025, no bairro Tancredo Neves. A vítima estava a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu.

Segundo testemunhas, Gabriel estava na garupa de uma motocicleta de app parado em um semáforo, quando o micro-ônibus atingiu o veículo e outro carro. A condutora alegou à polícia que o veículo apresentou falhas nos freios, e acabou descendo a via desgovernado.

O caso segue sendo investigado.