   Compartilhe este texto
Nilton Lins

O serviço imprestável da Águas de Manaus; vídeo

Por Portal Do Holanda

13/01/2026 8h39 — em
Amazonas



 

 

Manaus/AM - Moradores da Rua C-16, esquina com C-9, no bairro Japiim 2, zona Sul de Manaus, convivem há semanas com um enorme buraco no meio da via, por onde a água jorra de forma contínua. No vídeo enviado à reportagem, é possível ver o desperdício e o transtorno causados pela estrutura danificada, que permanece sem reparo desde dezembro do ano passado. A situação evidencia a precariedade do serviço da Águas de Manaus, que, segundo moradores, prioriza propaganda em vez de atendimento emergencial.

"Rapaz, quando a gente fala que a Água de Manaus, quando é para fazer buraco, causar transtorno, poeira e bagunçar a vida dos moradores aqui do Japiim, para cobrar mais caro na conta, ninguém acredita, né? Mas quando é para consertar isso aqui, que já está desde dezembro, eles nunca aparecem. Aparece na televisão a propaganda bonita e tal, né? Mas quando é para socorrer os moradores, o cidadão que paga a água, inclusive vai pagar mais caro agora por conta dessas supostas ligações de esgoto, é brincadeira, tá? Fica aqui a dica para a Água de Manaus”, disse um morador que preferiu não se identificar.

A população local critica ainda a falta de comunicação e transparência da empresa, que mantém obras inacabadas e não informa prazos de reparo. Enquanto isso, o buraco na Rua C-16 segue como obstáculo para motoristas e pedestres, aumentando o risco de acidentes e agravando os problemas de saneamento. 

Veja mais: 

Águas de Manaus ignora moradores do Coroado e deixa ruas cheias de buracos; vídeos

Cano da Águas de Manaus rompe, espalha lama e revolta moradores na Av. Itaúba; vídeos

Obra mal feita da Águas de Manaus causa indignação de moradores na Cidade de Deus

MP abre inquérito contra Águas de Manaus por tarifa de esgoto e exige fiscalização da Ageman

Cratera aberta por obra da Águas de Manaus causa caos no Vale do Sinai: "Só faz porcaria"

Idoso denuncia ruas do São Lázaro com asfalto cedendo após obras da Águas de Manaus 

Águas de Manaus deixa buracos, obras malfeitas e moradores sem abastecimento no Jorge Teixeira

Descaso recorrente ao consumidor faz Águas de Manaus levar multa milionária

Águas de Manaus destrói ruas e abusa dos consumidores

"Tratam a população como idiota", denuncia engenheiro sobre Águas de Manaus; vídeo

Técnico aponta risco de afundamento em ruas após obras da Águas de Manaus; vídeo

Águas de Manaus é multada por obra que põe Vieiralves sob risco de alagamento 

Cano estourado no Tarumã cria cratera e expõe descaso da Águas de Manaus; vídeo 

Justiça mantém cobrança na tarifa de esgoto da Águas de Manaus e consumidor é prejudicado

Vazamento em tubulação da Águas de Manaus completa 8 meses sem solução no Coroado; vídeo

Águas de Manaus é multada em R$ 637 mil por falhas no abastecimento no Viver Melhor

Justiça condena Águas de Manaus por retirada irregular de hidrômetro

​Quarta intervenção da Águas de Manaus na mesma rua revolta moradores do Riacho Doce

Falta de abastecimento da Águas de Manaus deixa população à própria sorte durante incêndio

Águas de Manaus ignora vazamentos e só pensa em cobrar contas, diz idoso

Sem água em casa, homem aparece de toalha em manifestação no Viver Melhor

Moradores fazem manifestação contra Águas de Manaus por falta de água no Viver Melhor

Barulho, lama e falta d’água: idosos criticam obras da Águas de Manaus; vídeos

Águas de Manaus deixa ruas bloqueadas e obriga idosa a manobrar obstáculos diariamente

Vazamento da Águas de Manaus causa desperdício e risco de acidentes no Distrito Industrial

Vice-prefeito denuncia Águas de Manaus por destruir asfaltos recém-recuperados: "É justo?"

Águas de Manaus deixa milhares de famílias sem abastecimento e mostra despreparo

Exclusivo: Imagens escancaram a realidade de quem sofre com a falta de água em Manaus

Moradora do Japiim 2 acusa Águas de Manaus de impor pagamento de canalização

O caos provocado pela Águas de Manaus e Cigás

Moradores do Braga Mendes relatam "inferno" com obras da Águas de Manaus

Moradores do Aleixo denunciam Águas de Manaus após ficarem oito dias sem água

Exclusivo: Imagens revelam transtornos causados por obras da Águas de Manaus

MP cobra explicações da Águas de Manaus por tarifa de esgoto sem serviço

Cratera da Águas de Manaus causou acidente que matou homem no Distrito

Águas de Manaus é condenada por cobrar conta de imóvel sem abastecimento

Moradores do Japiim sofrem com poeira e lamaçal devido obra demorada da Águas de Manaus

Águas de Manaus bloqueia rua estratégica no Japiim 2 e gera caos para motoristas 

Serviços da Águas de Manaus acumulam críticas e mais de R$ 2 milhões em multas 

Bastidores da Política - O peso das regras ambientais Bastidores da Política
O peso das regras ambientais

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Desconto é condicionado - Foto: Divulgação/Gov (TO)

13/01/2026

Saiba como solicitar até 20% de desconto no IPVA pelo programa Bom Condutor

Manutenção afetará penas algumas ruas - Foto: Divulgação

13/01/2026

Ponta Negra, São Jorge, Tarumã e mais; saiba onde faltará energia nesta quarta-feira

12/01/2026

Veja o momento da agressão que levou o piloto amazonense Antonio Pizzonia à prisão

12/01/2026

Veja momento em que Marciele Albuquerque entra na casa do BBB26

Foto: Divulgação Pautas Diárias

12/01/2026

Curva provoca tombamento de contêiner na Zona Sul de Manaus

Foto:Freepik

12/01/2026

Cartórios lançam ferramenta que impede a manipulação de provas digitais

Foto: Estefany Vieira/ Procon-AM

12/01/2026

Fiscalização apreende mais de 80 kg de alimentos irregulares em supermercado de Manaus

Foto: Reprodução

12/01/2026

Saiba quem era o agente da PRF morto no AM: ex-aluno da PM e destaque em concursos

Foto: Divulgação

12/01/2026

FUnATI e Semed abrem inscrições para alfabetização e escolarização de idosos em Manaus

Foto: Reprodução

12/01/2026

Ex-piloto de Fórmula 1 Antônio Pizzonia é preso por agressão nos EUA

Foto: Edilson Seabra Pereira

12/01/2026

Tapauá aposta em projeto de açaí nativo para gerar renda e conservar floresta

Foto: Ronaldo Siqueira/Portal do Holanda

12/01/2026

Mesmo com serviço precário, Águas de Manaus prevê novo aumento na tarifa

Foto: Divulgação

12/01/2026

Sine Manaus: Saiba como concorrer a uma das 310 vagas de emprego abertas

Foto: Divulgação

12/01/2026

Manaus lança primeira unidade móvel de saúde bucal nesta terça-feira

Foto: Reprodução

12/01/2026

Unidades Móveis de Saúde da Mulher mudam pontos de atendimento em Manaus; confira

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

12/01/2026

Com 500 alunos soldados, Operação Águia amplia policiamento em Manaus

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

12/01/2026

Cabo se rompe e trabalhador morre ao cair de poste no Puraquequara

Foto: Reprodução/Aleam

12/01/2026

Projeto de lei busca minimizar danos das cheias e vazantes no Amazonas

12/01/2026

Catador encontra caixa com feto no lixo no Colônia Oliveira Machado

Rua alagada - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

12/01/2026

Alerta de novos temporais coloca Manaus e municípios em estado de atenção

Ladimy era ex-policial militar e sonhava com a carreira federal - Foto: Reprodução Instagram

12/01/2026

PRF que morreu no acidente na BR-174 estava há apenas seis meses no órgão

Foto: Reprodução

12/01/2026

Casal é morto a tiros em ponte de madeira de balneário em Apuí

Viatura ficou destruída - Foto: Divulgação

12/01/2026

Veja como ficou viatura da PRF após acidente que matou policial na BR-174

12/01/2026

Vídeo: ônibus do transporte público é consumido em incêndio no Parque Riachuelo

Fatalidade ocorreu durante fuga - Foto: Divulgação

12/01/2026

Perseguição termina com morte de agente da PRF e dois feridos na BR-174

Situação pode piorar com as chuvas - Foto: Divulgação - Arquivo

12/01/2026

Barranco desliza e ameaça soterrar duas casas em Manaus

Jogo marcou a volta dos campeonatos - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

12/01/2026

Mirassol atropela o São Paulo por 3 a 0 em estreia no Campeonato Paulista

Manutenção em andamento - Foto: Divulgação

12/01/2026

Comunidades e bairros de Manaus ficarão sem energia nesta terça-feira

Foto: Divulgação

11/01/2026

Manaus oferece consultas e serviços de cidadania gratuitos nesta segunda; veja onde ir


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!