O serviço imprestável da Águas de Manaus; vídeo
Por Portal Do Holanda
13/01/2026 8h39 — em
Amazonas
Manaus/AM - Moradores da Rua C-16, esquina com C-9, no bairro Japiim 2, zona Sul de Manaus, convivem há semanas com um enorme buraco no meio da via, por onde a água jorra de forma contínua. No vídeo enviado à reportagem, é possível ver o desperdício e o transtorno causados pela estrutura danificada, que permanece sem reparo desde dezembro do ano passado. A situação evidencia a precariedade do serviço da Águas de Manaus, que, segundo moradores, prioriza propaganda em vez de atendimento emergencial.
"Rapaz, quando a gente fala que a Água de Manaus, quando é para fazer buraco, causar transtorno, poeira e bagunçar a vida dos moradores aqui do Japiim, para cobrar mais caro na conta, ninguém acredita, né? Mas quando é para consertar isso aqui, que já está desde dezembro, eles nunca aparecem. Aparece na televisão a propaganda bonita e tal, né? Mas quando é para socorrer os moradores, o cidadão que paga a água, inclusive vai pagar mais caro agora por conta dessas supostas ligações de esgoto, é brincadeira, tá? Fica aqui a dica para a Água de Manaus”, disse um morador que preferiu não se identificar.
A população local critica ainda a falta de comunicação e transparência da empresa, que mantém obras inacabadas e não informa prazos de reparo. Enquanto isso, o buraco na Rua C-16 segue como obstáculo para motoristas e pedestres, aumentando o risco de acidentes e agravando os problemas de saneamento.
ASSUNTOS: Amazonas